拚奧斯卡 艾瑪史東、 查爾斯梅爾頓、貝瑞柯根都脫了

艾瑪史東在「可憐的東西」片中有不少激情片段。(取材自IMDb)

演員為藝術而犧牲，並不是太稀奇，但近來幾部瞄準奧斯卡 金像獎而來的影片，竟都出現大尺度的露點畫面，引發熱烈討論。尤其片中大膽裸露的不是A咖紅星，就是人氣偶像，外界都不敢相信，他們竟然願意如此犧牲。

影后艾瑪史東(Emma Stone)新片「可憐的東西」(Poor Things)，描述一名女子被古怪科學家拯救而起死回生後，心智上宛如幼童，經過一連串的性愛奇遇，逐漸成長為有獨立自主意識的女性。對導演來說，性愛描繪不該避諱，難得的是艾瑪史東並沒有跟他討價還價，為了這部片正面全露。艾瑪在片中的角色難度高、不容易詮釋，她的表現大獲好評，很有機會抱回第二座小金人。

「五月的你，十二月的她」(May December)，讓扮演茱莉安摩爾(Julianne Moore)小丈夫的查爾斯梅爾頓(Charles Melton)入圍 各大獎項最佳男配角，片中有一幕和娜塔莉波曼(Natalie Portman)發生親密關係後全裸下床、「大鵰」晃動的鏡頭，引發各界側目。他解釋，在和導演與娜塔莉討論後，所有裸露、激情的演出都很專業處理，而他是戴上假的道具陽具，雖然一整天拍下來9個小時不是非常舒服，可是過程中沒有人覺得不被尊重。

「五月的你，十二月的她」片中，查爾斯梅爾頓(左)比娜塔莉波曼裸露尺度還大。(取材自IMDb)