拚奧斯卡 艾瑪史東、 查爾斯梅爾頓、貝瑞柯根都脫了
演員為藝術而犧牲，並不是太稀奇，但近來幾部瞄準奧斯卡金像獎而來的影片，竟都出現大尺度的露點畫面，引發熱烈討論。尤其片中大膽裸露的不是A咖紅星，就是人氣偶像，外界都不敢相信，他們竟然願意如此犧牲。
影后艾瑪史東(Emma Stone)新片「可憐的東西」(Poor Things)，描述一名女子被古怪科學家拯救而起死回生後，心智上宛如幼童，經過一連串的性愛奇遇，逐漸成長為有獨立自主意識的女性。對導演來說，性愛描繪不該避諱，難得的是艾瑪史東並沒有跟他討價還價，為了這部片正面全露。艾瑪在片中的角色難度高、不容易詮釋，她的表現大獲好評，很有機會抱回第二座小金人。
「五月的你，十二月的她」(May December)，讓扮演茱莉安摩爾(Julianne Moore)小丈夫的查爾斯梅爾頓(Charles Melton)入圍各大獎項最佳男配角，片中有一幕和娜塔莉波曼(Natalie Portman)發生親密關係後全裸下床、「大鵰」晃動的鏡頭，引發各界側目。他解釋，在和導演與娜塔莉討論後，所有裸露、激情的演出都很專業處理，而他是戴上假的道具陽具，雖然一整天拍下來9個小時不是非常舒服，可是過程中沒有人覺得不被尊重。
至於演出過「永恆族」(Eternals)的愛爾蘭年輕男星貝瑞柯根(Barry Keoghan)，在「薩特本」(Saltburn)扮演被貴族同學一家所迷惑的平凡男孩，結局是他全身光溜溜在豪華的大宅手舞足蹈，貝瑞的全身上下被觀眾一覽無遺。貝瑞透露全裸入鏡對他不是障礙，他比較擔心的是要一面跳舞，因為他實在不擅長身體律動，當他對自己跳舞感到有信心了，這段演出對他而言就一點都不可怕。
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