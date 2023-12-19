家暴案被判罪 漫威火速開除「征服者康」強納森梅傑斯

「征服者康」在「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」登場，卻被評「雷聲大雨點小」，有些失望。(取材自IMDb)

超級英雄片的聲勢已經深陷低谷，兩大巨頭之一的漫威 ，又碰上新的打擊：原本將被塑造成接棒「薩諾斯」新階段最大反派的「征服者康」，因為演員強納森梅傑斯（Jonathan Majors）本人遭前女友控施暴，經過6人陪審團討論超過4小時後，決定其中3級魯莽襲擊罪與騷擾這兩項成立，明年2月6日處刑，最高可能會讓他坐上一年的牢。判決結果一出爐，漫威也火速決定直接將他放棄，他不會再繼續扮演「征服者康」，後續是換角還是重新設定劇情、由其他反派頂替，目前尚未確定。

強納森梅傑斯的事件堪稱好萊塢又一驚奇，原本他的事業廣被看好，不僅漫威已經在影集「洛基」中安排他以「征服者康」的身分登場，且埋下未來該角將是新階段大反派的伏筆，甚至在後續新片計畫公布時，揭露「復仇者聯盟 」第5集的副標題就叫做「康之王朝」，「征服者康」的重要性不言可遇，強納森也順勢成為一些新片中被力捧的主角。

強納森梅傑斯扮演的「征服者康」原本將是漫威英雄片新階段的最重要大反派。(取材自IMDb)

不料今年初「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」上映，「征服者康」正式在漫威電影亮相，卻被批評是「雷聲大雨點小」，塑造得並不如想像中成功，片子票房和評價也不如預期，雪上加霜的是，強納森捲入疑似對前女友葛蕾絲賈巴利（Grace Jabbari）動粗的事件，引爆了形象與事業的大危機，雖然他也反控對方由愛生恨誣陷他，並且得到現任女友梅根 古德(Meagan Good)的力挺，畢竟還是要由法庭來裁決，而判決的結果，他真的罪名成立，他的律師雖然聲明表示他會努力洗清自己的罪名，暗示極可能再上訴，但漫威已經很快做出與他切割的決定。

過往漫威不是沒有在角色上更換過演員，可是「征服者康」已經被描繪成重要的存在，換人不可能不造成影響，而且有多少演員會對接手鬧出醜聞的演員被開除而留下的角色感興趣，也還很難說。另一方法就是再修改對未來情節走向的設定，已有傳聞稱漫威可能考慮讓「驚奇4超人」裡的大反派「末日博士」來頂替「征服者康」的位置，還未獲得官方證實。