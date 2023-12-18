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楊紫瓊Netflix影集扮黑幫老大妻子 教台灣演員樂喊：瘋狂之旅

記者黃保慧／即時報導
楊紫瓊在劇中飾演孫家兄弟的母親，一位功力深藏不露且愛子心切的孫媽媽艾琳。(圖:Netflix提供)
楊紫瓊在劇中飾演孫家兄弟的母親，一位功力深藏不露且愛子心切的孫媽媽艾琳。(圖:Netflix提供)

以台灣為背景故事的黑道家庭喜劇Netflix原創影集「兄弟之道」（英文片名：The Brothers Sun），由奧斯卡影后楊紫瓊、錢裕揚以及李松璞領銜主演，19日釋出幕後花絮，楊紫瓊興奮地說道：「這部劇是一場令人難以置信的瘋狂之旅！」

楊紫瓊在劇中飾演孫家兄弟的母親，一位功力深藏不露且愛子心切的孫媽媽艾琳。執行製作人Byron Wu提到楊紫瓊在片場中總是教導其他演員們，楊紫瓊也分享：「很榮幸能成為這群優秀演員的一份子，特別是這群年輕的演員！」孫家小弟布魯斯（李松璞 飾），作為劇中搞笑擔當，製作人認為：「當你第一眼見到李松璞，你就會深深地陷入他的魅力中！他也將他的魅力帶給了布魯斯這個角色。」

台灣潛力新星錢裕揚飾演查爾斯，執行製作人Brad Falchuk提到在創作查爾斯這個角色時，希望他是一個能對於自身的脆弱，有著自己的想法並理解自己與脆弱間的連結，同時必須在動作戲中展現帥氣的一面。他認為錢裕揚具備「年輕演員所缺少的嚴肅感」。

「兄弟之道」敘述台灣「玉龍幫」老大大孫（寇世勳 飾）慘遭謀害，身為長子、傳奇殺手的「椅劍」查爾斯（錢裕揚 飾）前往洛杉磯保護他的母親艾琳（楊紫瓊 飾）以及天真無邪的弟弟布魯斯 （李松璞 飾），隨著一個新興的派系爭奪主導地位，讓他們更了解兄弟情誼以及家庭真正的意義。

楊紫瓊在劇中飾演孫家兄弟的母親，一位功力深藏不露且愛子心切的孫媽媽艾琳。(圖:N...
楊紫瓊在劇中飾演孫家兄弟的母親，一位功力深藏不露且愛子心切的孫媽媽艾琳。(圖:Netflix提供)
「兄弟之道」2024年1月4日在Netflix上獨家播出。(圖:Netflix提...
「兄弟之道」2024年1月4日在Netflix上獨家播出。(圖:Netflix提供)

楊紫瓊 奧斯卡 洛杉磯

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