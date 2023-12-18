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蜜月期過？ 八卦刊物唱衰泰勒絲戀情

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲今年事業表現傲視娛樂圈，堪稱年度話題人物。（路透資料照片）
泰勒絲今年事業表現傲視娛樂圈，堪稱年度話題人物。（路透資料照片）

年度最出鋒頭的巨星泰勒絲（Taylor Swift），目前還和美式足球名將崔維斯凱爾西（Travis Kelce）交往中，她的好友包括布蕾克萊佛莉（Blake Lively）、席琳娜（Selena Gomez）等都還在幫她加油、打氣，八卦刊物卻揭露這段戀情充滿危機，不一定能夠開花結果。

最新一期「Life & Style」雜誌以封面故事的重要篇幅報導泰勒絲和崔維斯凱爾西的戀情受到很大的壓力，先是各方高度的關注，兩人幾乎到哪兒約會都很難保有隱私，就足以影響到他們的心情，加上兩人之間逐漸過了蜜月期，要開始思考到底要不要往結婚的方向發展，也給他們壓力。尤其若要結婚，就不只是他們兩個人的事，彼此家人的態度也很重要，偏偏崔維斯凱爾西的家人，對於泰勒絲還是很有顧慮。

先是之前看來和泰勒絲互動頗佳的媽媽唐娜，在被問到首度與她見面時的感覺，居然只表示：「還OK啦。」似乎不是特別的興奮，後來唐娜有解釋，自己不想被認為好像開心過頭，才用含蓄的口吻來回答。而崔維斯的哥哥傑森也曾經坦言，儘管替弟弟開心，可是媒體過度的關注和這段感情讓他知名度大爆炸，也會為他的安全而擔心。

至於傑森的妻子凱莉，更是早被泰勒絲的瘋狂粉絲過度解讀為「不喜歡泰勒絲」，因為曾經說過不愛成為外界關注的焦點，他們推論凱莉必然對走到哪兒都招蜂引蝶的泰勒絲大倒胃口，逼得凱莉出面自清，自己愛低調卻沒有對泰勒絲有任何意見。光是粉絲對泰勒絲的過分偏愛，都能為她得罪男友的親人，就知道這段戀情裡有多少人會扯後腿。

主角本身呢？泰勒絲遲遲不願意搬進崔維斯凱爾西的家中，就算崔維斯被傳已有求婚之意，加上兩人各自在事業上衝刺，很容易分隔兩地，也會被「遠距離」所考驗。泰勒絲接下來的「時代」巡演場次大都在美國以外，還要再跑幾個月，崔維斯的比賽都在美國各地，光是要碰面都得坐飛機跨越海洋，都增加了維持感情溫度的難度。

崔維斯凱爾西因為新戀情知名度大暴漲，家人開始擔心他的安全。（路透資料照片）
崔維斯凱爾西因為新戀情知名度大暴漲，家人開始擔心他的安全。（路透資料照片）

泰勒絲 足球

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