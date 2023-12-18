我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

「甜茶」被當金飯碗？ 女友另有盤算

記者蘇詠智／綜合報導
提摩西夏勒梅演藝事業正上揚，被八卦刊物稱變成女友獲利的工具。（路透資料照片）
提摩西夏勒梅演藝事業正上揚，被八卦刊物稱變成女友獲利的工具。（路透資料照片）

當紅小生「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），最新主演大片「旺卡」（Wonka）在美國順利登上票房冠軍，影評成績也不錯，讓他的演藝事業持續上揚。然而專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，卻稱他目前的女友凱莉詹納（Kylie Jenner）對這段感情背後有所盤算，要是「旺卡」踢到大鐵板，她可能也會向他說拜拜。

凱莉詹納是金卡戴珊（Kim Kardashian）同母異父的小妹，從小就看著姊姊與媽媽如何炒話題、博版面，為自己帶來最大的利益，因此「獲利」就是她的中心思想，儘管她目前身家據估計已經超過6億美元、非常驚人，她還是從沒停止過算計，即便深受小女生與文青歡迎的提摩西夏勒梅，她也要評估之後，覺得對自己有幫助，才會交往。

而提摩西不但形象不差，又被認為有才華，卡戴珊家族向來被許多演員嫌棄為「只會炒話題、沒有實力」，讓凱莉更是把他緊緊抓牢，覺得有助於自己改善形象，增加更多獲利的可能。

「國家詢問報」形容，凱莉碰到提摩西，有如抽中故事裡巧克力工廠發送的神秘金色彩券，她打算要好好使用，把提摩西能夠帶來的正面效益發揮到百分百，而提摩西則被她玩弄在股掌間，像傀儡一樣，任憑操縱。提摩西剛開始和凱莉交往時，覺得她家人都超有錢，和自家的落差有點大，因此感到壓力，現在「旺卡」打贏第一仗，他也能夠稍微揚眉吐氣。

凱莉詹納被揭露在感情中也充滿算計，沒利益的就會踢到一邊。（路透資料照片）
凱莉詹納被揭露在感情中也充滿算計，沒利益的就會踢到一邊。（路透資料照片）

上一則

湯洛雯曬婚禮照 一句話深情表白馬國明

下一則

傳身家過億… 76歲林子祥低調搭高鐵 被指像「拾荒老頭」

延伸閱讀

「旺卡」首映奪北美周末票房冠軍 被讚「成人也想有的童話」

「旺卡」首映奪北美周末票房冠軍 被讚「成人也想有的童話」
「甜茶」被當金飯碗？女友背後另有盤算 不像表面甜蜜

「甜茶」被當金飯碗？女友背後另有盤算 不像表面甜蜜
泰勒絲戀情蜜月期已過？家人意見、遠距離考驗才要來

泰勒絲戀情蜜月期已過？家人意見、遠距離考驗才要來
「沙丘：第二部」磅礡回歸 提摩西領軍宿命對決

「沙丘：第二部」磅礡回歸 提摩西領軍宿命對決

熱門新聞

周海媚北京豪宅內部一角落。 (取材自微博)

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

2023-12-13 21:54
(噓！新聞)

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

2023-12-12 08:53
(取自搜狐娛樂)

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

2023-12-12 09:23
周海媚爆出已過世。（取材自微博）

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

2023-12-11 19:22
ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛