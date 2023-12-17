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盧貝松攜坎城影帝赴台亮相 念兩周在台灣最想做這件事

記者黃保慧／即時報導
卡賴伯(左起)、維吉妮貝松、盧貝松在台宣傳電影「人犬」。（記者吳致碩／攝影）
卡賴伯(左起)、維吉妮貝松、盧貝松在台宣傳電影「人犬」。（記者吳致碩／攝影）

國際影壇大導演盧貝松2023年末再度出擊，帶著新作電影「人犬」赴台灣，17日偕同製片妻子維吉妮貝松和坎城影帝卡賴伯蘭李瓊斯舉辦記者會，大談拍攝心路歷程，只是在台上對於電影以外的問題都沒意願回答，不過到了台下接受聯訪，盧貝松相較放鬆，坦言結束宣傳工作就是想上床睡覺。

盧貝松曾赴台拍攝「露西」，為上映的新片「周末在台北」（暫譯）也在台灣拍攝，這次來宣傳新片「人犬」也不忘回到台灣，由於他花很多心血在電影上，希望把重點放在故事，對於在台灣的生活題，他都丟「軟釘子」，「其實是因為我們忙這部電影兩年，變得非常敏感，唯一想要的就是聚焦這部影片。」不過太太維吉妮接著緩頰：「我們很愛台北，我們來過很多次，而且一直回來，這次還帶新的人來，所以我們很愛台灣，大家不用擔心！」

該片描述卡賴伯飾演的道格拉斯因小時候被虐造成扭曲人格，狗狗成為他人生的慰藉，只有狗的陪伴，才讓他能夠在這個世界上存活下來。盧貝松說想法來自一篇報紙上的新聞，「我看到一個父親把兒子丟到狗籠囚禁了4年，讓我好奇這個孩子身上發生什麼事情？這個孩子5年、10年後時怎麼了？」

至於故事是否有自我投射，他表示都是拍完之後才意識這件事，他受訪時被記者問到片中的父親都非好人，他才頓時體悟：「這就像我剛剛說的，我事後才會發現有些東西和我有關，這樣想起來，我跟我的原生父親關係不好，我跟我的繼父關係更差，或許有點關聯！」

而在片中和上百隻狗演員，盧貝松表示其實跟狗拍攝「每天都很困難、每天都像大混戰」，笑說：「我們每天都要跟他們相處、禮貌地問他們，有時候甚至一顆鏡頭可能會花3天，但最重要是要有耐心，無論什麼品種的狗狗，尤其牠們片中和戲外有不同名字，都有自己個性，真的像待人一樣對牠們。」卡賴伯也在和狗朝夕相處的過程，對一隻大狗特別感興趣，他笑稱：「那隻狗80多公斤，很喜歡趴在大家身上一直舔，這隻狗本來很慘，之前身上很多咬痕，但牠整個個性我很喜歡。」他們也表示，拍完之後有許多工作人員認養，都受到很好的保護。

此外「人犬」將在晚上與台灣觀眾見面，卡賴伯興奮表示，「很開心也有點緊張，很期待大家對這部片有什麼想法。」導演也透露相當期待。對於接下來在台灣的行程？盧貝松透露這兩周有跟卡賴伯分享在台灣有很好吃的小籠包，「我們周一晚上會去吃。」卡賴伯開玩笑說：「我周一就不吃午餐了，就為了晚上的小籠包。」電影29日全台上映。

卡賴伯第一次到台灣，相當期待觀眾看完的反應。（記者吳致碩／攝影）
卡賴伯第一次到台灣，相當期待觀眾看完的反應。（記者吳致碩／攝影）
卡賴伯第一次到台灣，相當期待觀眾看完的反應。（記者吳致碩／攝影）
卡賴伯第一次到台灣，相當期待觀眾看完的反應。（記者吳致碩／攝影）
盧貝松帶著新片「人犬」在台宣傳。（記者吳致碩／攝影）
盧貝松帶著新片「人犬」在台宣傳。（記者吳致碩／攝影）

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