閃電俠登年度爛片 美國隊長新片也被嫌

「閃電俠」票房不佳,還被點名為年度爛片。(取材自IMDb)

2023年即將進入尾聲,歐美影壇在一整年中有不少片子讓影評和觀眾看了大搖其頭,近日包括「綜藝報」、「娛樂周刊」等都公布年度爛片名單,票房成績不如預期的「閃電俠」(The Flash)、大牌領銜卻毫無火花的「真愛搞失蹤」(Ghosted)頻頻被點名,恐難逃成為明年「金酸莓」獎大熱門。

超級英雄片在疫情 期間已現頹勢,今年表現更是慘烈,除了少數一、兩部還能有不錯的評價和票房,其他大都兩面落空。不過在一堆讓人失望超級英雄片之中,DC還是比對手漫威 更成箭靶,連「綜藝報」的影評都寫道:「雖然『蟻人與黃蜂女:量子狂熱』(Ant-Man and the Wasp:Quantumania)或『驚奇隊長2』(The Marvels)也沒好到哪,但在超級英雄片走下坡的一年,『閃電俠』還是得到了大多數的批評。」

「真愛搞失蹤」為克里斯伊凡(左)再添敗績。(取材自IMDb)

該片被認為把一個還算討喜的主角丟進無限鬼打牆的劇情漩渦中,讓人看到疲乏,加上過多的客串英雄,焦點被模糊,還有特效不精緻的問題。片子上映前,曾傳湯姆克魯斯 (Tom Cruise)先睹為快後,開心到致電導演大讚該片15分鐘,結果上映後的賣座表現與影評成績都重重打了他的臉。

卸下「美國隊長」(Captain America)重任後的克里斯伊凡(Chris Evans),除了終於成為人夫還值得慶祝,新片接連在口碑上踢到鐵板,今年和「灰影人」(The Gray Man)老搭檔安娜迪阿瑪斯(Ana de Armas)又攜手的「真愛搞失蹤」也不例外,片子被嫌又要浪漫又要動作,最後兩樣都沒弄好。「神力女超人」(Wonder Woman)蓋兒加朵(Gal Gadot)的「攻心諜戰」(Heart of Stone),則被嫌俗套大集合,並沒有新鮮刺激。