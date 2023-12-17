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盧貝松帶坎城影帝 現蹤台北尋覓美食

記者陳建嘉／綜合報導
坎城影帝卡賴伯蘭李瓊斯（左）、導演盧貝松抵台宣傳「人犬」。（圖：傳影互動提供
坎城影帝卡賴伯蘭李瓊斯（左）、導演盧貝松抵台宣傳「人犬」。（圖：傳影互動提供

「露西」（Lucy）、「終極追殺令」（Léon）名導盧貝松（Luc Besson）年末再度出擊，推出自編自導的驚悚動作新片「人犬」（Dogman），與台灣頗有淵源的他，16日與坎城影帝、男主角卡賴伯蘭李瓊斯（Caleb Landry Jones）抵台，首次來台的卡賴伯蘭李瓊斯表示：「很開心可以來台灣宣傳『人犬』，希望有機會吃到台灣小吃。」導演盧貝松表示：「『人犬』是我投入很多心力製作的最新作品，我和卡賴伯都投射許多情感在其中，他的演出更是令我動容，我相信台灣觀眾看完電影後一定會深受感動。」

與盧貝松合作「人犬」的卡賴伯蘭李瓊斯，最為人津津樂道的作品，就是在「X戰警：第一戰」X-Men： First Class）中演出海妖的角色，即使演出過「逃出絕命鎮」（Get Out）、「意外」（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）等賣座片，盧貝松卻說：「第一眼我以為沒見過卡賴伯的電影，後來才發現自己至少看過他10部片，原來他就像變色龍一樣，把自己裝進角色裡面。」

卡賴伯的精湛演技，也讓他以「惡之序章」（Nitram）一片拿下坎城影帝頭銜；盧貝松表示在拍片之前，一直很害怕找不到適合、夠瘋狂的演員來飾演主角「道格拉斯」，直到與卡賴伯見面兩次後，第三次時終於敢問：「你喜歡動物嗎？」深聊彼此對於狗狗的感情，最後才拍板定案。

卡賴伯為更加入戲，在開拍就練習坐輪椅生活，最後搭飛機去見盧貝松時，還隨身帶著輪椅，為了演出在戲中一跛一跛的肢體語言，去參加宴會都以這樣的姿勢走路，不介意別人的眼光。盧貝松提到：「在現場真的很瘋狂，你可以看到25個馴狗師每人帶著2隻狗，然後一喊Action的時候，所有的狗狗都在沸騰，轉身還有卡賴伯正在念莎士比亞的台詞。」卡賴伯笑說：「在片中我最享受的時光，就是當我一抬頭看到30隻狗狗正用水汪汪的眼睛盯著我看！」

坎城影帝卡賴伯蘭李瓊斯（左）、導演盧貝松抵台宣傳「人犬」。（圖：傳影互動提供）
坎城影帝卡賴伯蘭李瓊斯（左）、導演盧貝松抵台宣傳「人犬」。（圖：傳影互動提供）

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