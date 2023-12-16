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馬克華柏格扮特務太搞笑 「全家逃走中」

記者陳建嘉／台北—洛杉磯連線訪問
馬克華柏格(左)、蜜雪兒摩納漢帶著家人一同躲避殺手組織追殺。(圖：Apple TV+提供)
馬克華柏格(左)、蜜雪兒摩納漢帶著家人一同躲避殺手組織追殺。(圖：Apple TV+提供)

馬克華柏格(Mark Wahlberg)、蜜雪兒摩納漢(Michelle Monaghan)近期帶來主演動作喜劇「全家逃走中」(The Family Plan)，馬克飾演隱藏身分成為「居家好男人」的超級特務，與家人躲避殺手組織追殺，引發一連串趣事。馬克戲外已是四寶爸，他說，平時與小孩相處的過程，就像這部電影一樣充滿笑聲，「但我一直很難保持耐心，孩子們總是給我很大的考驗，哈」。

馬克在片中要隱瞞身分，平時卸下演員身分回到家，也只想當個平凡的爸爸，並承認自己的小孩也像片中一樣很叛逆，「這很像我跟兒子、女兒的相處，除了搞笑橋段、動作戲之外，家庭面也能讓觀眾產生共鳴」。

他更說，小孩們有時會一直與他唱反調，刻意挑戰他的底線，「我只能說照顧小孩真的很困擾」。

蜜雪兒則說，這部電影反映了不少現實情況，「我想很多人都像他們一家人一樣，尤其是彼此爭執時充滿挫折的感覺」。

聖誕節將至，提到最愛的佳節電影，蜜雪兒最愛「小鬼當家」(Home Alone)和「瘋狂聖誕假期」(National Lampoon's Christmas Vacation)。馬克則搞笑說，老婆與小孩們不愛看溫馨電影，更愛恐怖片，「我們前天晚上一起在家看電影，結果他們選了恐怖片『鬼精靈』(The Grinch)，當看到一個小矮妖從他的肚子裡射出另一半小矮妖，我就進房間看足球，我不想在腦海中留下這樣的畫面！」

至於今年的聖誕計畫，因為蜜雪兒的老公是澳洲人，所以屆時會去澳洲度假。馬克的大女兒已經是大學生，會等她放年假後，回家一起過節。他說，「不幸的是，今年是我最後一年挑選去哪裡玩，因為我老婆說從明年開始就由她決定，但我覺得我挑得都很棒」。

蜜雪兒 澳洲 足球

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