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等了30年 艾迪墨菲再當「比佛利山超級警探」

記者蘇詠智／綜合報導
艾迪墨菲再度回歸，主演「比佛利山超級警探：艾索．福里」。(取材自Netflix)
艾迪墨菲再度回歸，主演「比佛利山超級警探：艾索．福里」。(取材自Netflix)

經典名片再出續集是好萊塢永遠不變的拍片方針，自從「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)、「魔鬼剋星：未來世」(Ghostbusters: Afterlife)以「老將＋新秀」組合各自拚出亮眼票房，明年夏天「比佛利山超級警探」(Beverly Hills Cop)艾迪墨菲(Eddie Murphy)也要重出江湖，推出讓影迷等了30年的最新續集「比佛利山超級警探：艾索．福里」(Beverly Hills Cop: Axel F)。不過，這一次全球大多數的市場（包括台灣）只有Netflix獨家。

「比佛利山超級警探」堪稱艾迪墨菲代表作，他扮演來自底特律的警探，向來不受控制，因為昔日好友被謀害，藉口休假而到了富商名流雲集的比佛利山莊查案，也讓當地警察頭痛不已。1984年12月在美國上映，拿下十幾周的全美票房冠軍，成為1984全年度美國最賣座的電影，讓暑假上映時大賣、當了快半年冠軍的「魔鬼剋星」被踢下王座。

想不到快40年後，兩系列都再出續集，「魔鬼剋星：未來世」成功由一群青少年影星和「蟻人」(Ant-Man)保羅路德(Paul Rudd)接棒後，明年春天要推出最新一集「GHOSTBUSTERS：冰天凍地」(Ghostbusters: Frozen Empire)，回到故事的起源紐約，呈現街道被冰封的末日景象。而「比佛利山超級警探：艾索．福里」則轉戰串流平台，不在票房上正面衝突。艾迪墨菲要與片中的女兒聯手查案，老搭檔賈基蘭荷德(Judge Reinhold)等也回歸，預告片才登場，已經令老影迷期待不已。

比佛利山 好萊塢 Netflix

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