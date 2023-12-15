賈斯汀故意選唱「Cry Me a River」布蘭妮爆料他「打籃球愛哭」

賈斯汀（左）與布蘭妮曾是各方眼中的「金童玉女」組合，最後卻很不愉快的分手。（路透資料照片）

情侶熱戀時甜甜蜜蜜，但分手時能否分得漂亮、乾淨，就很考驗彼此的智慧，雖然不乏「再見亦是朋友」，更多的卻是撕破臉到朋友都不能當、還會互相挖對方瘡疤，要是兩個人都是公眾人物，外人就更多看熱鬧的機會。曾經紅遍全球的「小甜甜」布蘭妮(Britney Spears)與前男友賈斯汀(Justin Bieber)，就是目前最受關注的話題焦點。

布蘭妮經歷過人生中的一連串挫折與打擊，這兩年開始盡興的過自己的自由日子，卻也沒忘記要好好修理一下造成她過往傷痛的一干人等，因而在今年10月出了自己的回憶錄「The Woman In Me」，裡面大揭露賈斯汀曾要她墮胎 、還用簡訊跟她分手等不堪的過去。

布蘭妮對前男友的攻勢不斷，刀刀見骨。（路透資料照片）

在賈斯汀與布蘭妮分手後，賈斯汀曾經在單曲「Cry Me a River」暗指布蘭妮背著他劈腿，MV裡也故意找個很像布蘭妮的女生出現，影射意味更強，被外界視為他對布蘭妮的奚落，而在布蘭妮回憶錄推出後，賈斯汀成了眾矢之的，各方認為他對布蘭妮相當惡劣，許多好萊塢 大咖也停止追蹤他的社群帳號，有如跟他切割，讓他陷入形象大危機。

近日賈斯汀重整心情，在拉斯維加斯演出時，故意選唱了「Cry Me a River」，還特別在表演前加了一句：「沒有對任何人不敬。」旁人卻都能看出這是為了反擊布蘭妮近來的一切動作，可是布蘭妮也不是省油的燈，馬上也被逼得回擊。布蘭妮對於自己和賈斯汀的一切算是蠻坦白，沒有否認確實曾在交往期間出軌，可是賈斯汀也背著她有過好幾次和別的女性名人之間的風流韻事，感覺上女方面對過錯也很坦然，只有男方還在顧形象、態度很不乾脆。

布蘭妮在社群網站 上寫道：「我的老天爺啊，這些故事…我可以跟大家講講這是什麼樣的情況，故事的真相永遠不止這些，而且大家聽到的根本連一半都不到。拜託，我都沒有說過我怎麼樣在籃球比賽痛宰他，然後他就哭了……沒有對任何人不敬喔。」過去布蘭妮與賈斯汀曾經一起公開出席籃球活動，因此誰和她一起打籃球卻輸了還哭出來，簡直呼之欲出。