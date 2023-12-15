我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國醫師高耀潔紐約病逝：家國兩茫茫 骨灰想撒在黃河 夢難圓

麥卡錫告別17年國會生涯 批蓋茨帶頭罷免他「瘋了」

法醫報告：馬修派瑞體內K他命用量 相當於「全身麻醉」

中央社／洛杉磯15日綜合外電報導
馬修派瑞10月在洛杉機家中浴缸死亡，得年54歲。（路透）
馬修派瑞10月在洛杉機家中浴缸死亡，得年54歲。（路透）

洛杉磯郡法醫辦公室今天報告說，美國情境喜劇「六人行」（Friends）男星馬修派瑞（Matthew Perry）死於K他命急性作用，溺水和心臟病屬促成因子。

路透報導，K他命（ketamine）是一種有時用於治療憂鬱症的鎮靜劑。法醫驗屍報告將「丁基原啡因（buprenorphine）作用」列為馬修派瑞死亡的促成因子之一，並且判定為意外死亡。丁基原啡因是一種用於治療鴉片類物質成癮的藥物。

「六人行」從1994年製播到2004年，前後共10季，馬修派瑞在劇中飾演酸話王「錢德勒」（Chandler Bing），深受劇迷喜愛。

馬修派瑞今年10月28日被發現陳屍在洛杉磯家中的按摩浴缸，享年54歲。

馬修派瑞多年來都有止痛藥和酒精飲料成癮的問題，多次出入戒毒/戒酒中心。他在去年出版的回憶錄中，描述自己前前後後進出勒戒所65次，花了約900萬美元試圖擺脫成癮問題。

根據有關馬修派瑞死因的法醫報告，K他命是一種具有致幻特性的短效麻醉劑，被當成娛樂用藥主要是因為它的「解離性」。

根據美國緝毒局（DEA）說法，K他命會讓人感到平靜和放鬆，減輕疼痛，以及失憶，被稱為「解離性麻醉致幻劑」是因為它會讓人感覺脫離了痛苦和環境，可以注射、與液體混合、以粉末形式鼻吸或抽菸方式吸食。

報告說在馬修派瑞的胃內容物中發現了微量的K他命。不過「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導提到，血液中發現的K他命濃度與全身麻醉期間使用的濃度大致相同。

報告說，他體內的K他命很可能過度刺激他的心率，同時抑制了他的呼吸，在他的臉滑入浴缸的水下之前就會陷入昏迷。

報告還說，據報馬修派瑞一直在接受K他命輸注治療憂鬱症和焦慮症，但已知他最後一次治療是在過世前一周半，因此法醫在他體內發現的K他命是在上次輸注後被引入體內，但「目前不清楚派瑞先生案例中的確切攝取方式」。

馬修派瑞 洛杉磯 憂鬱症

上一則

奶比西瓜大…郭書瑤挖出夏天舊照 比基尼E級深溝甜出汁

延伸閱讀

「六人行」馬修派瑞死因出爐：服用K他命過量

「六人行」馬修派瑞死因出爐：服用K他命過量
去世當天還傳簡訊 安妮絲頓強調馬修派瑞很健康又開心

去世當天還傳簡訊 安妮絲頓強調馬修派瑞很健康又開心
「六人行」班底齊悼馬修派瑞：我們是被選中的一家人

「六人行」班底齊悼馬修派瑞：我們是被選中的一家人
「六人行」麥特勒布蘭悼念馬修派瑞：永遠不會忘了你

「六人行」麥特勒布蘭悼念馬修派瑞：永遠不會忘了你

熱門新聞

(噓！新聞)

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

2023-12-12 08:53
周海媚北京豪宅內部一角落。 (取材自微博)

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

2023-12-13 21:54
(取自搜狐娛樂)

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

2023-12-12 09:23
周海媚爆出已過世。（取材自微博）

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

2023-12-11 19:22
周也分享了自己古代男裝造型，引來一片好評。(取材自微博)

精緻美女變俊秀小生… 周也反串男裝 帥到登熱搜

2023-12-08 08:00
刀郎在影片開頭表示，要跟大家請個假。(取材自微博)

曾因「羅剎海市」掀波 刀郎宣布暫時停更

2023-12-08 06:00

超人氣

更多 >
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅
吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案
配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知

配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知