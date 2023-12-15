我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「六人行」馬修派瑞死因出爐：服用K他命過量

東京餐館「中國人禁入內」遭抗議 改貼這4字竟化解

「六人行」馬修派瑞死因出爐：服用K他命過量

編譯俞仲慈／綜合15日電
男星馬修派瑞逝世，得年54歲。（美聯社）
男星馬修派瑞逝世，得年54歲。（美聯社）

根據紐約時報報導，90年代熱門影集「六人行」(Friends)男星馬修派瑞(Matthew Perry)死因，經過法醫驗屍後，證實是服用K他命(ketamine)過量而死。

加州洛杉磯縣(Los Angeles County)法醫辦公室15日公布的驗屍報告指稱，馬修派瑞數十年來一直與酒精和毒品掙扎，並證實死因是吸食K他命「過量導致」(acute effects)。

驗屍報告表示：「根據遺體血液採樣發現高劑量K他命是主要致命原因，造成心血管過度刺激並抑制呼吸。」驗屍報告指出，派瑞體內發現的K他命濃度，相當於接受全身麻醉所需劑量，雖然派瑞因為接受心理治療，長期注射K他命，但體內殘留的K他命不可能來自他最後一次、也就是去世前大約一個半星期的劑量。

法醫辦公室強調，溺水、冠狀動脈疾病和阿片類藥物丁丙諾啡(Buprenorphine)等多重作用下，導致派瑞死亡。據了解，派瑞助理向警方證實，馬修正在看精神科醫生，並按照規定每天服用兩次丁丙諾啡。

同時驗屍報告也詳記派瑞死亡當天細節，根據目擊者證詞，當天上午11時，馬修派瑞在家打匹克球(pickleball)，然後助理在下午1時37分左右出外辦事，直到下午4時回家，才發現派瑞「臉部朝下漂浮」(floating face down)在按摩浴缸，助理立刻跳入浴缸扶起派瑞，並撥打911電話報警，直到急救人員趕到，將派瑞從浴缸抬至地面，並宣布死亡，得年54歲。

事後「六人行」演員發表聯合聲明表示，對於派瑞的驟逝深表震驚並強調：「我們不僅僅是工作夥伴，我們是一家人。」

根據人物雜誌報導，派瑞私人葬禮已於11月3日在森林草坪墓園(Forest Lawn Memorial Park)舉行，該地也是許多好萊塢大明星黛比雷諾(Debbie Reynolds)、保羅沃克(Paul Walker)等人的長眠之地。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

馬修派瑞 加州 紐約時報

上一則

昔偶像25歲當爸 吐心聲：若重來不會這麼早生

下一則

周海媚最後「美美的」倩影曝光 坦言年輕時太操勞

延伸閱讀

去世當天還傳簡訊 安妮絲頓強調馬修派瑞很健康又開心

去世當天還傳簡訊 安妮絲頓強調馬修派瑞很健康又開心
「六人行」班底齊悼馬修派瑞：我們是被選中的一家人

「六人行」班底齊悼馬修派瑞：我們是被選中的一家人
「六人行」麥特勒布蘭悼念馬修派瑞：永遠不會忘了你

「六人行」麥特勒布蘭悼念馬修派瑞：永遠不會忘了你
馬修派瑞猝逝 回憶錄銷量輾壓布蘭妮

馬修派瑞猝逝 回憶錄銷量輾壓布蘭妮

熱門新聞

(噓！新聞)

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

2023-12-12 08:53
周海媚北京豪宅內部一角落。 (取材自微博)

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

2023-12-13 21:54
(取自搜狐娛樂)

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

2023-12-12 09:23
周海媚爆出已過世。（取材自微博）

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

2023-12-11 19:22
周也分享了自己古代男裝造型，引來一片好評。(取材自微博)

精緻美女變俊秀小生… 周也反串男裝 帥到登熱搜

2023-12-08 08:00
刀郎在影片開頭表示，要跟大家請個假。(取材自微博)

曾因「羅剎海市」掀波 刀郎宣布暫時停更

2023-12-08 06:00

超人氣

更多 >
跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅