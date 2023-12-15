「六人行」馬修派瑞死因出爐：服用K他命過量

男星馬修派瑞逝世，得年54歲。（美聯社）

根據紐約時報 報導，90年代熱門影集「六人行」(Friends)男星馬修派瑞 (Matthew Perry)死因，經過法醫驗屍後，證實是服用K他命(ketamine)過量而死。

加州 洛杉磯縣(Los Angeles County)法醫辦公室15日公布的驗屍報告指稱，馬修派瑞數十年來一直與酒精和毒品掙扎，並證實死因是吸食K他命「過量導致」(acute effects)。

驗屍報告表示：「根據遺體血液採樣發現高劑量K他命是主要致命原因，造成心血管過度刺激並抑制呼吸。」驗屍報告指出，派瑞體內發現的K他命濃度，相當於接受全身麻醉所需劑量，雖然派瑞因為接受心理治療，長期注射K他命，但體內殘留的K他命不可能來自他最後一次、也就是去世前大約一個半星期的劑量。

法醫辦公室強調，溺水、冠狀動脈疾病和阿片類藥物丁丙諾啡(Buprenorphine)等多重作用下，導致派瑞死亡。據了解，派瑞助理向警方證實，馬修正在看精神科醫生，並按照規定每天服用兩次丁丙諾啡。

同時驗屍報告也詳記派瑞死亡當天細節，根據目擊者證詞，當天上午11時，馬修派瑞在家打匹克球(pickleball)，然後助理在下午1時37分左右出外辦事，直到下午4時回家，才發現派瑞「臉部朝下漂浮」(floating face down)在按摩浴缸，助理立刻跳入浴缸扶起派瑞，並撥打911電話報警，直到急救人員趕到，將派瑞從浴缸抬至地面，並宣布死亡，得年54歲。

事後「六人行」演員發表聯合聲明表示，對於派瑞的驟逝深表震驚並強調：「我們不僅僅是工作夥伴，我們是一家人。」

根據人物雜誌報導，派瑞私人葬禮已於11月3日在森林草坪墓園(Forest Lawn Memorial Park)舉行，該地也是許多好萊塢大明星黛比雷諾(Debbie Reynolds)、保羅沃克(Paul Walker)等人的長眠之地。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點