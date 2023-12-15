泰勒絲慶生星光閃閃 「死侍」老婆、超模好友抱緊緊

本月13日迎來34歲生日的小天后泰勒絲 ，依照慣例邀來各界好友齊聚一堂，儘管她美式足球 明星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）因訓練缺席，閨蜜賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）也未到場，不過她先前早已透過Instagram限動分享親密合照，並稱自己的好友是女神，獻上生日祝福。

泰勒絲在生日派對過後分享當日照片，並開心寫下：「真是不可置信的一年，感謝所有人線上的美好生日祝福」。照片中她摟著「死侍」老婆布蕾克萊芙莉（Blake Lively）以及李奧納多超模前女友吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），另外還有實力派新人莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、合作多年的製作人傑克安多夫（Jack Antonoff）、創作歌手格蕾西亞柏拉罕（Gracie Abrams）、Haim樂團姊妹艾絲特海姆（Este Haim）及艾拉娜海姆（Alana Haim）、演員柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）、演員安東尼波羅夫斯基（Antoni Porowski）、演員麥爾斯泰勒（Miles Teller）與他太太克萊斯佩里（Keleigh Sperry）、閨蜜阿比蓋兒安德森（Abigail Anderson）等人，顯見她在演藝圈的好人緣。 （取材自instagram） （取材自instagram （取材自instagram （取材自instagram