李奧納多新歡傳又是25歲 「鐵達尼號」上映時還沒出生

李奧納多狄卡皮歐的風流韻事向來是外界注目焦點。(路透)

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）即便已經49歲，依舊花名在外，交往對象也清一色都是25歲以下的年輕美女，本月初才傳出他與名模維多利亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）分手，隨後又傳出他在英國出席「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）宣傳活動後，就前往當地的知名夜店與新女伴洛蒂摩絲（Lottie Moss）約會，洛蒂今年剛滿25歲，等於1997年「鐵達尼號」上映時，她還沒出生。

英媒「每日郵報」指出，李奧在倫敦結束工作後就在當地夜店的包廂裡，與洛蒂並肩而坐，有在場人士表示兩人互動曖昧，雖然不知是否已經交往，但彼此的目光一直離不開彼此，最後還一起離場。洛蒂外型姣好，是超模凱特 摩絲（Kate Moss）同父異母的妹妹，身材火辣。是否交了新女友？李奧納多的發言人及經紀公司，目前都尚未回應此事。

61歲湯姆克魯斯 （Tom Cruise）除了忙著製作新片「不可能的任務8」之外，也始終在尋找新伴侶，英媒指出他最近迷上36歲的俄羅斯 名媛卡洛娃（Elsina Khayrova），兩人在一場宴會上形影不離，湯姆更像是旁若無人一樣，一整晚只與卡洛娃跳舞、交談。