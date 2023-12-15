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李奧納多新歡傳又是25歲 「鐵達尼號」上映時還沒出生

記者陳建嘉／綜合報導
李奧納多狄卡皮歐的風流韻事向來是外界注目焦點。(路透)
李奧納多狄卡皮歐的風流韻事向來是外界注目焦點。(路透)

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）即便已經49歲，依舊花名在外，交往對象也清一色都是25歲以下的年輕美女，本月初才傳出他與名模維多利亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）分手，隨後又傳出他在英國出席「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）宣傳活動後，就前往當地的知名夜店與新女伴洛蒂摩絲（Lottie Moss）約會，洛蒂今年剛滿25歲，等於1997年「鐵達尼號」上映時，她還沒出生。

英媒「每日郵報」指出，李奧在倫敦結束工作後就在當地夜店的包廂裡，與洛蒂並肩而坐，有在場人士表示兩人互動曖昧，雖然不知是否已經交往，但彼此的目光一直離不開彼此，最後還一起離場。洛蒂外型姣好，是超模凱特摩絲（Kate Moss）同父異母的妹妹，身材火辣。是否交了新女友？李奧納多的發言人及經紀公司，目前都尚未回應此事。

61歲湯姆克魯斯（Tom Cruise）除了忙著製作新片「不可能的任務8」之外，也始終在尋找新伴侶，英媒指出他最近迷上36歲的俄羅斯名媛卡洛娃（Elsina Khayrova），兩人在一場宴會上形影不離，湯姆更像是旁若無人一樣，一整晚只與卡洛娃跳舞、交談。

卡洛娃的背景也被起底，據傳她家世顯赫，父親是俄羅斯議員，去年才與珠寶商澤科夫離婚，她同時也分到大量昂貴的財產，即便她已育有兩個小孩，外型依舊保持在最佳狀態，才將阿湯哥迷得神魂顛倒。

卡洛娃。(取材自Instagram)
卡洛娃。(取材自Instagram)
洛蒂摩絲傳聞是李奧納多的新歡，今年正巧滿25歲。(取材自Instagram)
洛蒂摩絲傳聞是李奧納多的新歡，今年正巧滿25歲。(取材自Instagram)
湯姆克魯斯傳出正在瘋狂追求俄羅斯名媛卡洛娃。(路透)
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俄羅斯 凱特 湯姆克魯斯

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