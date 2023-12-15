雙雙問鼎金球帝后 李奧納多讚莉莉表演細膩

李奧納多狄卡皮歐(左)與莉莉葛萊史東主演「花月殺手」雙雙入圍金球獎帝后。(路透)

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）主演電影「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）入圍金球獎 7項大獎，兩人同時也入圍帝后；他們日前出席國際線上記者會，李奧主動稱讚莉莉表現精湛，完全活在女主角茉莉的靈魂裡面，「我扮演的角色是一個感情騙子、土狼，這已經很老套，但是莉莉很有想法，主動塑造我們對戲時的許多驚喜細節」。

對於能夠入圍金球獎，兩人謙稱都是整體劇組的功勞，李奧與導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）早已合作六次，不過這次的「花月殺手」特別謹慎，全因內容描繪美國的黑歷史，講述白人如何透過學識、感情，對當地原住民 謀財害命，「很多電影可以透過我們自己的解釋，但這故事在歷史上很重要，是美國史上最失落、黑暗的一段，我們要更正確講述」。

提到合作火花，李奧提到與莉莉第一次見面時，就知道她非常聰明，「當她來到片場時，就像是女主角茉莉站在那裡一樣，她想出了許多令人驚訝的即興表演」，更說莉莉的表演非常有質感，而她雖然原本就是原住民演員，但從未在這麼大的劇組工作過，所以一開始，李奧為了讓她更進入狀況，還主動邀她共度晚餐，讓兩人培養足夠的默契。

莉莉坦言一開始很沒自信，幸好遇到李奧，他對待後輩的態度非常好，「李奧非常有耐心，他很慷慨，他為這部電影盡心盡力，我得到了很多空間、很多鼓勵，他是我一生中遇過最慷慨的人之一」。