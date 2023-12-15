技術問題？耍大牌？瑪丹娜開唱遲到2小時 觀眾氣炸

瑪丹娜為了慶祝成名40年，對這次的巡演很賣力。（取材自Instagram）

成名、走紅滿40年的樂壇女王瑪丹娜 ，之前為了在「慶祝」巡迴演唱會上帶給觀眾最多的視聽享受，不管自己都65歲，還拚命加入高難度舞蹈和更多的曲目，一度讓自己染上重病、差點提早離開人世，康復後又狠操兩個月就投入巡演，賣力的程度令粉絲又擔心又佩服。

然而，當她把這套表演帶回美國、來到最初在演藝圈打天下的根據地紐約，準備好好在自家觀眾眼前表現，卻爆出了「遲到兩個多小時」的爭議，網友不禁在社群網站 上留言大罵：「我才他Ｘ的不管妳是不是瑪丹娜，如果妳遲到3小時，妳就是他Ｘ的沒禮貌！」。

根據英國「每日郵報」報導，她的演唱會應該在晚上8時半開始，卻只見幫她暖場的DJ Honey Dijon在努力地炒熱氣氛，隨著時間愈拖愈久，瑪丹娜遲遲不上台，台下也愈來愈鼓譟，都有人大聲的罵髒話，憤怒的觀眾各自在社群網站上寫道：「已經過了兩個半小時，我想退票。」「我愛瑪丹娜，但我真的火大了，她已經遲到兩個小時，這還是她這次第一場的美國演出。」

「時人」則報導，瑪丹娜是因為團隊一直在檢查音響設備，延誤到她的出場時間，到最後她大概晚了一小時多開唱，可是「每日郵報」稱她的演唱會正式開始時，已經是當晚10時45分，只不過因為前面有DJ救火，她才能夠「號稱」只晚了一小時。