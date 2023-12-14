觀影說劇／派崔克丹契染白髮演「落日殺神」 險變大禿頭

派崔克丹契在「法拉利」裡飾演義大利傳奇賽車手「皮耶羅塔魯菲」。(圖：車庫提供)

「落日殺神」(Collateral)名導麥可曼恩（Michael Mann）暌違七年的最新電影長片作品「法拉利」(Ferrari)，聚焦全球知名跑車品牌「法拉利」創始人恩佐法拉利（Enzo Ferrari）人生最重要的一場賽事，上演「法拉利」與「瑪莎拉蒂」的終極對決。「法拉利」耗資近1億元打造，1990年代中期就開始籌備本片的麥可曼恩透露，他曾經有機會用較低預算 開拍，「但如果我不能用正確的方式拍攝它，那我寧願不拍」。這次，他也大幅削減自己的導演費，甚至有幾位製片是不支薪，「我們要把全部投注到電影上。」

由「GUCCI：豪門謀殺案」(House of Gucci)奧斯卡提名男星亞當崔佛（Adam Driver）飾演這名傳奇大亨。現年57歲的「實習醫生」男星派崔克丹契（Patrick Dempsey）近期獲頒「時人雜誌」（People Magazine）「全球最性感男人」，同時具有賽車 手身分的他，在「法拉利」裡飾演義大利 傳奇賽車手「皮耶羅塔魯菲」，結果卻拍到頭髮差點掉光。

皮耶羅塔魯菲在片中頂著一頭帥氣的白髮，因為要戴安全帽的關係，派崔克丹契不能戴假髮，只能透過染髮來做造型。他說：「他們給我上了太多染髮劑，以至於在拍攝結束時，我頭上出現了僧侶光環（地中海禿），所有頭髮都掉光了！」

雖然拍到頭髮差點掉光，派崔克丹契還是很高興能參與拍攝，因為能將他的表演技巧和對賽車的熱情結合起來，「『法拉利』對我來講是一次完美的體驗，因為我熱愛這個時代，而且非常尊敬那個時代的賽車手。」

派崔克丹契表示，『法拉利』是在法拉利的發源地摩德納（Modena）拍攝，法拉利車廠贊助了很多當年的車子，還有一些車子是收藏家的贊助，愛車人可以在電影裡發現很多彩蛋。

「我一天要待在車裡將近十個小時，」他說，「這是自從2015年我最後一個全職賽季之後待在車裡最長的時間。」