網飛選角再惹議 丹佐華盛頓將飾演漢尼拔 突尼西亞媒體批：歷史錯誤

美國非裔電影巨星丹佐華盛頓。（路透）

串流媒體巨頭網飛（Netflix）11月宣布，曾兩度獲得奧斯卡獎 的美國非裔 電影巨星丹佐華盛頓（Denzel Washington）已經簽約，將扮演史上最偉大軍事領袖之一的漢尼拔。然而，這個決定在漢尼拔故鄉突尼西亞引起了一場激烈的小型辯論。

衛報報導，漢尼拔出生在今日突尼斯附近的古迦太基，在西元前218年的第二次布匿戰爭期間，率領大軍與非洲戰象越過阿爾卑斯山，從北方攻打羅馬城，用了15年時間蹂躪羅馬本土跟人民，卻始終未能成功占領羅馬城，最終被迫返回北非。

漢尼拔的膚色迄今不明，但古地中海世界的歷史學者基本同意，儘管他生活在一個偉大帝國跟種族混雜的時代，但漢尼拔是西亞閃族腓尼基人（Phoenician）後裔，而腓尼基地區涵蓋了現代的黎巴嫩和敘利亞。

網飛此前曾上架一部描述「埃及豔后」克麗奧佩脫拉七世的劇情式紀錄片（docudrama），選擇了英國非裔演員愛黛兒．詹姆斯（Adele James）擔任主演，因此引發不少網友的反彈，並在突尼西亞鄰國埃及引發了類似的種族與代表性爭議。隨著丹佐華盛頓接演漢尼拔的消息傳來，突尼西亞的報章跟社群媒體 ，甚至是在國會議事堂，都可見到涉及漢尼拔膚色的討論。

突國法語媒體「新聞報」（La Presse）就此事發表了一篇文章，認為選角產生了「歷史錯誤」。部分網友則指控網飛推廣「覺醒文化」（woke culture），還有人發起線上請願，敦促「取消偽紀錄片」，並呼籲文化部門「採取行動，對抗偷竊我國歷史的嘗試」。

突尼西亞國會議員馬米（Yassine Mami）就此事正式質詢文化部長古爾瑪齊（Hayet Ketat Guermazi），提出該部應該表明立場，「這都是為了捍衛突尼西亞人的認同，以及傾聽民間社會的反應」。

古爾瑪齊部長答覆質詢時指出，文化部關注的重點反而是跟網飛協商，讓劇組到突尼西亞拍攝一些場面。她表示，這部片「是虛構的故事，這是他們的權利，就算我們都以漢尼拔是突尼西亞人而自豪，他是一個歷史人物…我們還能做什麼？」

古爾瑪齊指出，對她來說，重要的是劇組在突尼西亞甚至拍攝一個場景與提到這件事，「我們希望突尼西亞再次成為外國電影的平台」。