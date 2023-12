影評人協會打破性別 主配角由4女星包辦

桑德拉惠勒在「夢想集中營」裡飾演奧斯威辛集中營指揮官魯道夫霍斯的妻子「海德薇」。(圖:車庫提供)

被視為奧斯卡獎 風向的洛杉磯 影評人協會(LAFCA)11日公布今年的電影獎項得獎名單。由英國導演強納森葛雷澤(Jonathan Glazer)醞釀10年推出的最新劇情長片「夢想集中營」(The Zone of Interest)擊敗大熱門「奧本海默」(Oppenheimer)勇奪最佳電影,而此獎從去年開始移除性別之分,「最佳主角獎」由兩位女性同時獲得,分別是主演「一場墜樓的剖析」(Anatomie d'une chute,2023)、「夢想集中營」(The Zone of Interest)的德國影后桑德拉惠勒(Sandra Hüller)和「可憐的東西」(Poor Things)奧斯卡影后艾瑪史東(Emma Stone)。

「夢想集中營」聚焦奧斯威辛集中營指揮官家人的生活,國際媒體盛讚本片「既美麗又駭人」,由「我的鯨魚老爸」(The Whale)、「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)金獎發行品牌A24發行,先是榮獲2023坎城影展評審團大獎、費比西國際影評人獎,也代表英國角逐明年奧斯卡金像獎的最佳國際影片,在此之前捎來好消息,搶先在洛杉磯影評人協會獲最佳電影大獎,還一舉拿下最佳導演、最佳主角、最佳音效共四項大獎。

艾瑪史東主演電影「可憐的東西」,更晉升製片,身兼兩職自製自演。(圖:探照燈影業提供)