影評人協會打破性別 主配角由4女星包辦

桑德拉惠勒在「夢想集中營」裡飾演奧斯威辛集中營指揮官魯道夫霍斯的妻子「海德薇」。（圖：車庫提供）

被視為奧斯卡獎 風向的洛杉磯 影評人協會（LAFCA）11日公布今年的電影獎項得獎名單。由英國導演強納森葛雷澤（Jonathan Glazer）醞釀10年推出的最新劇情長片「夢想集中營」（The Zone of Interest）擊敗大熱門「奧本海默」（Oppenheimer）勇奪最佳電影，而此獎從去年開始移除性別之分，「最佳主角獎」由兩位女性同時獲得，分別是主演「一場墜樓的剖析」（Anatomie d'une chute，2023）、「夢想集中營」（The Zone of Interest）的德國影后桑德拉惠勒（Sandra Hüller）和「可憐的東西」（Poor Things）奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）。

「夢想集中營」聚焦奧斯威辛集中營指揮官家人的生活，國際媒體盛讚本片「既美麗又駭人」，由「我的鯨魚老爸」（The Whale）、「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）金獎發行品牌A24發行，先是榮獲2023坎城影展評審團大獎、費比西國際影評人獎，也代表英國角逐明年奧斯卡金像獎的最佳國際影片，在此之前捎來好消息，搶先在洛杉磯影評人協會獲最佳電影大獎，還一舉拿下最佳導演、最佳主角、最佳音效共四項大獎。

艾瑪史東主演電影「可憐的東西」，更晉升製片，身兼兩職自製自演。（圖：探照燈影業提供）