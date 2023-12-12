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影評人協會打破性別 主配角由4女星包辦

記者黃保慧／綜合報導
桑德拉惠勒在「夢想集中營」裡飾演奧斯威辛集中營指揮官魯道夫霍斯的妻子「海德薇」。（圖：車庫提供）
桑德拉惠勒在「夢想集中營」裡飾演奧斯威辛集中營指揮官魯道夫霍斯的妻子「海德薇」。（圖：車庫提供）

被視為奧斯卡獎風向的洛杉磯影評人協會（LAFCA）11日公布今年的電影獎項得獎名單。由英國導演強納森葛雷澤（Jonathan Glazer）醞釀10年推出的最新劇情長片「夢想集中營」（The Zone of Interest）擊敗大熱門「奧本海默」（Oppenheimer）勇奪最佳電影，而此獎從去年開始移除性別之分，「最佳主角獎」由兩位女性同時獲得，分別是主演「一場墜樓的剖析」（Anatomie d'une chute，2023）、「夢想集中營」（The Zone of Interest）的德國影后桑德拉惠勒（Sandra Hüller）和「可憐的東西」（Poor Things）奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）。

「夢想集中營」聚焦奧斯威辛集中營指揮官家人的生活，國際媒體盛讚本片「既美麗又駭人」，由「我的鯨魚老爸」（The Whale）、「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）金獎發行品牌A24發行，先是榮獲2023坎城影展評審團大獎、費比西國際影評人獎，也代表英國角逐明年奧斯卡金像獎的最佳國際影片，在此之前捎來好消息，搶先在洛杉磯影評人協會獲最佳電影大獎，還一舉拿下最佳導演、最佳主角、最佳音效共四項大獎。

艾瑪史東主演電影「可憐的東西」，更晉升製片，身兼兩職自製自演。（圖：探照燈影業提...
艾瑪史東主演電影「可憐的東西」，更晉升製片，身兼兩職自製自演。（圖：探照燈影業提供）

而「最佳配角獎」也由女性演員包辦，由瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）以電影「青春噢買尬」（Are You There God? It's Me, Margaret），和達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）以電影「保留者」（The Holdovers）雙雙拿獎。至於「最佳動畫片」就由日本動畫大師宮崎駿的新作「蒼鷺與少年」奪得；而中國導演王兵的紀錄片新作「青春（春）」被封「最佳實驗電影」。

「蒼鷺與少年」探討生命、死亡與萬物，並向友情致敬。（圖：甲上娛樂提供）
「蒼鷺與少年」探討生命、死亡與萬物，並向友情致敬。（圖：甲上娛樂提供）

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