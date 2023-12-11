「破產姊妹花」凱特丹寧絲結婚了 曝光家庭婚禮婚紗照

凱特丹寧絲和搖滾歌手「狂人安德魯」結婚。（取材自Instagram）

美劇 「破產 姊妹花」（2 Broke Girls）、「汪達幻視」（WandaVision）、電影「雷神索爾」（Thor）等許多影視作品的美國女星凱特 丹寧絲（Kat Dennings）正式結束單身，嫁給交往半年的搖滾歌手「狂人安德魯」（Andrew W.K.），並曬出一張婚紗照，開心宣布喜訊：「just married.（剛結婚）」。

凱特丹寧絲和搖滾歌手「狂人安德魯」結婚，並貼出婚紗照。（取材自Instagram）

另外，根據「Vogue」報導指出，凱特丹寧絲、安德魯兩人於11月27日在洛杉磯家中舉行小型的家庭婚禮，對此，凱特丹寧絲也笑說：「我們所有的東西都在那裡，所以我們不必打包任何東西。」至於家庭婚禮，是由夫妻倆親手策畫，凱特丹寧絲親自布置，包括鮮花、儀式拱門及通道裝飾，都是由她花了三天時間準備，「我想要親手參與整個經歷，感覺像是我們從頭到尾一起建造了這一刻」。除了有近15名親友參與，包括「小鬼當家」（Home Alone）男星麥考利克金（Macaulay Culkin）與妻子布蘭達宋（Brenda Song）也有出席為兩人祝賀。

凱特丹寧絲和搖滾歌手「狂人安德魯」結婚，並貼出婚紗照。（取材自Instagram）

凱特丹寧絲今年5月曝光搖滾歌手狂人安德魯親吻她額頭的甜蜜照公開戀情，當時演說家莫莉麥卡勒（Molly McAleer）還留言「下個階段」，還不到兩周時間凱特丹寧絲就宣布訂婚，收獲滿滿祝福。