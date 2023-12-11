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移除性別頒獎 洛杉磯影評人協會揭獎 4女性奪表演獎

記者黃保慧／即時報導
艾瑪史東主演電影「可憐的東西」，更晉升正式製片，身兼兩職自製自演。（探照燈影業提供）
艾瑪史東主演電影「可憐的東西」，更晉升正式製片，身兼兩職自製自演。（探照燈影業提供）

被視為奧斯卡獎風向的洛杉磯影評人協會（LAFCA）於今天公布今年的電影獎項得獎名單。由英國導演強納森葛雷澤醞釀10年推出的最新劇情長片「夢想集中營」擊敗大熱門「奧本海默」勇奪最佳電影，而此獎從去年開始移除性別之分，「最佳主角獎」由2位女性同時獲得，分別是主演「一場墜樓的剖析」、「夢想集中營」的德國影后桑德拉惠勒和「可憐的東西」奧斯卡影后艾瑪史東。

「夢想集中營」聚焦奧斯威辛集中營指揮官家人的生活，國際媒體盛讚本片「既美麗又駭人」，由「我的鯨魚老爸」、「媽的多重宇宙」金獎發行品牌A24發行，先是榮獲2023坎城影展評審團大獎、費比西國際影評人獎，也代表英國角逐明年奧斯卡金像獎的最佳國際影片，在此之前捎來好消息，搶先在洛杉磯影評人協會獲最佳電影大獎，還一舉拿下最佳導演、最佳主角、最佳音效共4項大獎。

而「最佳配角獎」也由女性演員包辦，由瑞秋麥亞當斯以電影「青春噢買尬」，和達芬喬伊藍道夫以電影「保留者」雙雙拿獎。至於「最佳動畫片」就由日本動畫大師宮崎駿的新作「蒼鷺與少年」奪得；而大陸導演王兵的紀錄片新作「青春（春）」繼今年金馬60拿下「最佳紀錄片」後又在洛杉磯影評人協會封「最佳實驗電影」。

艾瑪史東主演電影「可憐的東西」，更晉升正式製片，身兼兩職自製自演。（探照燈影業提...
艾瑪史東主演電影「可憐的東西」，更晉升正式製片，身兼兩職自製自演。（探照燈影業提供）
「蒼鷺與少年」探討生命、死亡與萬物，並向友情致敬。（甲上娛樂提供）
「蒼鷺與少年」探討生命、死亡與萬物，並向友情致敬。（甲上娛樂提供）
桑德拉惠勒在「夢想集中營」裡飾演奧斯威辛集中營指揮官魯道夫霍斯的妻子「海德薇」，...
桑德拉惠勒在「夢想集中營」裡飾演奧斯威辛集中營指揮官魯道夫霍斯的妻子「海德薇」，人稱「奧斯威辛女王」。（車庫提供）
「蒼鷺與少年」獲洛杉磯影評人協會最佳動畫片獎，更名列2023年度台灣十大賣座外片...
「蒼鷺與少年」獲洛杉磯影評人協會最佳動畫片獎，更名列2023年度台灣十大賣座外片。（甲上娛樂提供）
「夢想集中營」獲得洛杉磯影評人協會4項大獎。圖／車庫提供
「夢想集中營」獲得洛杉磯影評人協會4項大獎。圖／車庫提供

奧斯卡獎 洛杉磯 亞當斯

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