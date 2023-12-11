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金球獎入圍名單即將揭曉 「芭本海默」料鋒頭最健

中央社／洛杉磯10日綜合外電報導
金球獎公布在即，「芭比」與「奧本海默」票房亮眼，有望成入圍熱門。(美聯社)
金球獎公布在即，「芭比」與「奧本海默」票房亮眼，有望成入圍熱門。(美聯社)

金球獎（Golden Globes）入圍名單即將於11日出爐，「芭比」（Barbie）與「奧本海默」（Oppenheimer）這兩部風格南轅北轍但攜手稱霸今夏票房，並在網路上催生無數迷因的電影，入圍總數預料也將傲視群雄。

法新社報導，「芭比」與「奧本海默」因為在同一天於戲院上映，因此被合體稱為「芭本海默」（Barbenheimer）。兩部片預料將在揭開好萊塢頒獎季的金球獎大放異彩。

「芭比」是以歷久不衰塑膠洋娃娃來講述女權主義的諷刺片，票房高居2023年第一，全球總收入超過14億美元。該片男女主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、瑪格羅比（Margot Robbie），和導演兼編劇葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）都可望獲金球獎提名。

講述「原子彈之父」故事的劇情片「奧本海默」，全球票房也有9.5億美元進帳。該片演員席尼墨菲（Cillian Murphy）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）和導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）都可望獲得金球獎提名。

金球獎主辦單位希望，在上述兩片外加「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）、「可憐的東西」（Poor Things）等重磅作品加持下，能讓外界轉移焦點、忘卻這場盛會之前爆出的醜聞。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）於2021年披露，金球獎主辦單位好萊塢外籍記者協會（HFPA）沒有非裔成員，讓金球獎這幾年十分顛簸。

今年稍早，包括美國億萬富豪波利（Todd Boehly）在內的一群投資人，買下並重組金球獎的資產和商標，HFPA也因此解散。

如今好萊塢的HFPA前會員已不得收禮，而是以領薪水方式投票支持自己最喜歡的電影和節目；另外世界各地還有200多名非會員且無薪的人士可以參與投票。

2024年金球獎入圍名單將於11日上午公布。（美聯社）
2024年金球獎入圍名單將於11日上午公布。（美聯社）

金球獎 芭比 奧本海默

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