觀影說劇／哥吉拉回歸小螢幕 寇特羅素父子「演同角色」

寇特羅素(左)與兒子懷特羅素合作演出「君主計畫：神祕組織與怪獸之謎」，相隔60年演出不同年紀的軍官「蕭」。（圖：Apple TV+提供）

寇特羅素（Kurt Russell）與兒子懷特羅素（Wyatt Russell）合演科幻影集「君主計畫：神秘組織與怪獸之謎」（Monarch: Legacy of Monsters）是「哥吉拉怪獸宇宙」的外傳故事，2人相隔60年演出同一角色「蕭軍官」，寇特貴為好萊塢 動作巨星，自謙從不會刻意教導懷特，「我反而還要向他學習，懷特有著始終如一的真誠，他現在還是我心目中的5歲男孩，只是長滿鬍子」。

懷特原本是一名曲棍球選手，近年才跟隨父親腳步演戲，並在漫威 影集「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）飾演「新美國隊長」，他笑說自己有一個非常棒的爸爸，「他會去片場看我工作，如果沒工作，爸爸也總是在身邊，他要我成為一個有禮貌的人，要當一個常説『請』與『謝謝』的好人」。

雖然寇特演過「747絕地悍將」（Executive Decision）、「浴火赤子情」（Backdraft）等無數經典，但若他要選一片爸爸主演最愛的電影，他會選喜劇電影「爾虞我詐」（Used Cars），「因為我覺得那部電影很有趣」。寇特則說沒給過兒子建議，「我們的對話不會分享任何工作，就只是一個好好生活的家庭，也許我們的工作讓很多人認識我們，但那不會是我們的生活重心」。

兩人其實早就演過同一角色，早在1998年的「兵人」，11歲的懷特就曾演過爸爸寇特的童年，這也是他首度掛名演出的角色，被問到為何會以這樣的方式再度合作，懷特表示一切都是因為天時地利人和，「剛好出現合適的項目，這部劇的選角還有製作人提出了這個很棒的安排，但我們從來沒有積極尋找這種合作的機會」。

身為人父，寇特與另一半歌蒂韓（Goldie Hawn）的演藝事業，主要像是想要賺錢維持家庭生計，「孩子們雖必須面對名聲和其他事情，但歌蒂和我沒有將一切視為家庭生活的一部分，懷特沒有在那種環境中長大，所以我們試著向他展現對我來說的真實世界」。

「君主計劃：神秘組織與怪獸之謎」故事設定在2014年「哥吉拉」襲擊舊金山 之後發生的一連串事件，另一條支線則回溯1954年，講述巨大怪獸為何會出現在地球表面，懷特笑說從小就看過「哥吉拉」電影，但其實不算太熟，「會想要演這部劇是因為故事很棒，與先前不太一樣」。寇特則說6歲時就看過怪獸電影，「哥吉拉很厲害、很酷，而我是在這次表演過程中更熟悉」，相較於是否害怕怪獸，他更擔心自己無法製作出好的節目，「我比較害怕失敗，這次我們用了10集的篇幅來講一個深刻完整的怪獸故事，希望能被大家喜歡」。