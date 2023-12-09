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寵粉天后泰勒絲傷病照唱 為了完美唱跳「過度彩排」

編譯張佑生／即時報導
泰勒絲。（路透）
泰勒絲。（路透）

在賓州一處耶誕樹農場長大的泰勒絲（Taylor Swift），14歲說服雙親搬家到田納西州，夢想成為鄉村音樂巨星。揹著木吉他，她開始在納許維爾的小酒吧駐唱，希望有朝一日能跟偶像仙妮亞唐恩（Shania Twain）和費絲希爾一樣出名。

青少年時期的夢想已實現，33歲的泰勒絲正登上料想不到的巔峰，獲選為美國時代雜誌年度風雲人物，跟邱吉爾（Winston Churchill）、伊麗莎白二世（Elizabeth II）、馬斯克( Elon Musk )享有相同殊榮，而且是雜誌開始遴選近百年來首位獲此殊榮的藝人。哈佛大學將為她開課，科目名稱就叫「泰勒絲與她的世界」。

十歲時立志成為音樂人的泰勒絲，在當今流行樂壇的影響力，堪稱直追貓王（Elvis Presley）、披頭四（The Beatles）和麥可傑克森（Michael Jackson）。她重錄2014年的專輯「1989」，是全美今年最暢銷的專輯，巡迴演唱單日預購就賣出200萬張門票，導致票務系統當機，業者被叫去國會解釋。

演唱會自3月起，累計票房高達9億美元。彭博商業雜誌10月宣布，泰勒絲身家已達10億美元。從串流平台Spotify，泰勒絲今年有1億美元分潤進帳。專輯實體銷售和串流次數，無人能及。

她巡演所到之處，都能振興當地經濟，歌迷的旅費、住宿和餐飲費用，帶動周邊商機達46億美元。7月西雅圖演唱會，歌迷激情跳動造成相當於芮氏規模2.3地震。

創作歌手泰勒絲2006年發行首張錄音室專輯迄今，作品風格由鄉村轉向流行再轉向民謠，和不同層面的粉絲建立連結。

她知道演唱會一票難求，所以登場時全力以赴，表演超過三小時，換16套服裝。為培養體力，她到健身房鍛鍊心肺耐力。她自承舞蹈並非強項，「所以我需要過度彩排，才不會邊跳邊忘記歌詞」。

泰勒絲說：「無論我是生病受傷或傷心難過，表演時間到了我就會登台，要對得起買票進場的歌迷，除非有不可抗力事件發生，否則我一定唱好唱滿」。巡演名稱叫Eras，貼切說明泰勒絲的時代正在世人眼前展開。

泰勒絲 田納西州 馬斯克

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