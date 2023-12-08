1970年電影「愛的故事」男主角 雷恩歐尼爾逝世 享年82歲

資深影星雷恩歐尼爾8日過世，享壽82歲。(美聯社)

曾以1970年浪漫愛情片「愛的故事」(Love Story)入圍奧斯卡 最佳男主角的資深影星雷恩歐尼爾(Ryan O'Neal)8日過世，享壽82歲。

雷恩歐尼爾以性格小生路線出道，從電視肥皂劇開始演藝事業，跟年僅九歲女兒泰妲歐尼爾(Tatum O'Neal)搭擋演出1973年喜劇片「紙月亮」(Paper Moon)讓她勇奪奧斯卡最佳女配角。

2012年，雷恩歐尼爾被診斷患有攝護腺癌，相隔十年之前，則被診斷出得了慢性白血病(chronic leukemia)。

雷恩歐尼爾的兒子、洛杉磯運動播報員派屈克歐尼爾(Patrick O'Neal)8日在Instagram發文寫道：「我的父親今天安詳辭世，身邊有慈愛的團隊陪伴，照顧著他，關心著他，如同他對待我們的方式一樣。」派屈克歐尼爾並未說明雷恩歐尼爾死因。

屈克歐尼爾在Instagram發文寫道：「父親一直是我的英雄。他是好萊塢傳奇，無庸置疑。」

1970年代，雷恩歐尼爾是全球最熱門的電影明星之一，與當時最有名的導演都曾合作，包括「紙月亮」導演彼得博格丹諾維奇(Peter Bogdanovich)、「亂世兒女」(Barry Lyndon)導演史丹利庫伯力克(Stanley Kubrick)。雷恩歐尼爾演出角色經常是外表俊俏但個性陰沉或有著黑暗過去的帥哥。

2010年代，已經70多歲的雷恩歐尼爾仍時常參加電視演出，曾在影集「識骨尋蹤」(Bones)及「慾望師奶」(Desperate Housewives)客串。他與資深女星法拉佛西(Farrah Fawcett)的銀色戀情以及家人之間頻頻出現爭議，則讓雷恩歐尼爾經常成為媒體報導焦點。

有兩次離婚紀錄的雷恩歐尼爾，與女友法拉佛西戀情長達近30年，兩人育有一子雷德蒙德(Redmond)，出生於1985年。雷恩歐尼爾與法拉佛西在1997年宣告分手，但幾年後復合。法拉佛西得了癌症 之後，臨終前最後幾年裡，雷恩歐尼爾一直陪在她的身邊，直到她在2009年過世，享壽62歲。

雷恩歐尼爾與第一任妻子育有一雙兒女，與第二任妻子育有一子。