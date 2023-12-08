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力求完美 泰勒絲巡演魔鬼訓練曝光

記者黃保慧／綜合報導
「時代雜誌」今年的年度風雲人物為流行天后泰勒絲。（圖：環球西洋提供）
「時代雜誌」今年的年度風雲人物為流行天后泰勒絲。（圖：環球西洋提供）

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）獲選今年美國「時代雜誌」（TIME）年度風雲人物，讓她2023年的里程碑再下一城。

泰勒絲在「時代雜誌」的訪談中，談及自己現在面對名譽的心境：「沒有什麼是永恆的，我時時刻刻都非常謹慎與感激我現在在這個等級能做的事情。因為這些曾經被奪走過，而我從中學到的就是無論發生好事或壞事，我所有的回應都是繼續創作藝術。」

泰勒絲「The Eras Tour」巡演每場長達3小時，誠意獻唱超過40首歌，她也透露這次的演出比以往任何巡演都更具挑戰性，所以從演出前6個月就開始維持體態、做好準備，包含每天在跑步機上唱完整場演出歌單，並上了3個月的舞蹈課，更在演出前1個月就進駐場館緊鑼密鼓彩排。她表示：「我想要透過過度的練習，將這些動作刻進我的骨子裡，這樣我才能在正式演出時和粉絲自在互動，而不會亂了陣腳。」泰勒絲也說雖然學習編舞不是自己的強項，但為了能讓這次的演出有百老匯元素與電影般的壯闊體驗，好友艾瑪史東（Emma Stone）也特別介紹了她在拍攝「樂來樂愛你」（La La Land）時合作過舞蹈老師給泰勒絲。

在演出最密集時曾經，泰勒絲曾經一周連唱6場，只有1天能夠休息，她表示自己在休息日完全不離開床，連吃東西都是在床上吃，「這是一個夢想中的場景，即便我因為連唱3場演出而幾乎說不出話，以及我只要每走一步路，我的腳會因為之前穿著高跟鞋跳舞而咖咖作響，但我獲得前所未有的成就感。」

為了保持演出最佳狀態，她在巡演期間戒酒、並在演出空檔持續健身，「我知道無論我生病、受傷、心碎、不適或備感壓力，我都還是會走上那個舞台。這已經是我身而為人的一部分，如果有人買了我的演出門票，我一定會進行演出，除非遇到不可抗力因素。」

泰勒絲 百老匯

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