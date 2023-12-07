已和解？ 父染病截肢 布蘭妮寄錢慰問

布蘭妮的爸爸詹姆斯傳出截肢。(路透資料照片)

曾受到萬千歌迷崇拜的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），後來被逼到情緒失控，在公開場合言行詭異，因而被法庭判由父親傑米（Jamie Spears）監管她的人生長達13年，她雖然已經重獲自主權，卻對父親仍然痛恨，多次放話嗆聲，近期「TMZ」傳出布蘭妮爸爸傑米早於1個月前因為一條腿產生嚴重感染，住院數周多次進行控制感染手術皆失敗，導致截肢，據悉布蘭妮已與父親和解，還曾寄錢給父親慰問。

傑米年老後染病，除了腿部感染之外，還患有其他疾病，再加上數年前「監管」布蘭妮，甚至控管女兒的財產、人生自由，在布蘭妮近期出自傳的時候再度讓外界猛烈攻擊傑米，讓他身心俱疲，2007年他為了照顧女兒，特地從路易安納州搬家，原本還有不少人認為他救了布蘭妮的命，未料「監管」新聞一出，導致多年前的好印象全然翻轉，名聲全毀。

不過近期布蘭妮積極修補家庭關係，近期舉辦42歲生日派對，還邀請大哥布萊恩（Bryan）、媽媽琳恩（Lynne）成為座上賓，知情人士更表示這對母女時常聊電話，就為了彌補當年琳恩對女兒不聞不問的缺憾，她也與小妹潔美琳（Jamie Lynn）進行交流，而最後一塊拼圖就是當年上法院公開打官司爭取監護權的父親，多年以來兩人已經沒有聯繫，因為她的父親生病截肢，已讓布蘭妮想要重新恢復溝通。