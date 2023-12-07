離婚官司受折磨 裘莉想搬家「遠離好萊塢」

安琪莉娜裘莉(右)與布萊德彼特的婚變糾葛，讓兩人心力交瘁。（路透資料照片）

安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）與布萊德彼特（Bradley Pitt）的離婚官司纏鬥數年，至今還沒正式落幕，近期裘莉接受華爾街 日報訪問，提到自己離婚之後，對任何事都感到無力，「我已經失去了自由生活和旅行的能力，一旦能搬，我就會馬上搬家」，並說想要搬到養子(Maddox)的出生地柬埔寨定居，從此遠離好萊塢 。

裘莉更表示，自從婚變以來，身心遭受壓力，血壓也不規律起落，「我現在已經不想再被媒體報導，不想出門被注視，我被外界目光層層包圍太久了」，更提到自己早在7年前就減少拍片，至今已經不想再當演員，「好萊塢本來就不是一個生態健康的地方，我在這裡生長，而且20幾年前就開始當演員，我從不覺得我應該要公開分享我的生活」。

提到近況，裘莉破除外界謠言，強調自己沒有交往對象，也沒有親密的朋友，現今多半都與6個小孩相處，「我們不只是家人，更是親密的朋友」。

另一外媒「Page Six」則指出，裘莉近年積極往幕後發展，更已經開始發展個人品牌的服裝事業，草創初期雖然有許多困難，也願意接受挑戰，「誰能避免傷害？誰又能夠不被傷害？」認為現在生活雖然辛苦，但只要持續努力突破，就一定可以獲得勝利，「我的品牌服裝不辦發表會，雖然可能會賠錢，但我想要在服裝店之外增設咖啡店、藝廊，打造全方位的藝術空間」，希望能跟上其他女星茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）、葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）等人，一樣讓副業經營得有聲有色。