我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別置身險境…曾有遊客只顧拍照被浪捲走

台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

拒用替身 史塔森高難度特技、對戲蜜蜂親上陣

記者黃保慧／綜合報導
傑森史塔森親自上陣與真正的蜜蜂對戲。（圖：車庫提供）
傑森史塔森親自上陣與真正的蜜蜂對戲。（圖：車庫提供）

傑森史塔森（Jason Statham）在電影「蜂刑者」（The Beekeeper）飾演一名擁有神祕過往的角色克雷，在摯友因遭詐騙而自殺身亡後，滿腔怒火地對詐騙集團展開激烈的復仇。

製片比爾布洛克（Bill Block）表示，「我們之前和傑森史塔森合作過『玩命鈔劫』（Wrath of Man），也曾與大衛艾亞合作過『怒火特攻隊』（Fury），這次很榮幸有機會與兩位擅長動作電影的導演和演員再度合作，將『重案對決』（Law Abiding Citizen）、『特務間諜』（Salt）王牌編劇寇特威默（Kurt Wimmer）精采的劇本搬上大銀幕。『蜂刑者』將透過「特別的角度」探討當今社會遇到的問題，電影緊張刺激的程度保證讓觀眾坐立難安」。

片中傑森史塔森親自上陣與真正的蜜蜂對戲。導演大衛艾亞（David Ayer）日前接受「帝國」雜誌專訪時就透露，他對於傑森史塔森親自完成許多高難度動作特技場面的演出感到十分驚訝，「他的特技替身幾乎是被晾在一旁沒事做，就連拍攝養蜂的橋段也不例外。

拍攝團隊原本還不相信傑森史塔森會親自上陣與真的蜜蜂對戲，沒想到史塔森展現出濃厚的興趣，於是我們讓他與一名養蜂人學習如何打開蜂巢和與蜜蜂相處，他本人非常很投入這種充滿『禪意』的養蜂經驗。」

大衛艾亞笑著補充道，「而且在拍攝過程中，沒有任何一隻蜜蜂敢挑釁並攻擊傑森史塔森，他完全沒有被蜜蜂給螫到過，反而是我在拍攝蜜蜂橋段時被螫得很嚴重，但這一切都在所難免，畢竟你在拍一部名叫『蜂刑者』的電影。」

詐騙集團 間諜

上一則

觀影說劇／鄭中基扮嚴父暴打「兒子」黃梓樂 不忍想辭演

下一則

骨折開刀3次失敗 林松義須終身坐輪椅

延伸閱讀

首映口碑爆棚「終於知道12歲的她為什麼拿金馬影后了」

首映口碑爆棚「終於知道12歲的她為什麼拿金馬影后了」
觀影說劇／劉詩詩新劇被疑大量用替身 無奈認了

觀影說劇／劉詩詩新劇被疑大量用替身 無奈認了
觀影說劇／尼可拉斯凱吉 新片化身大禿頭老爸

觀影說劇／尼可拉斯凱吉 新片化身大禿頭老爸
甜茶扮「旺卡」曝最大挑戰 飆出好評有望創高票房

甜茶扮「旺卡」曝最大挑戰 飆出好評有望創高票房

熱門新聞

艾瑪華森成為擔任主角時，全球總票房最高女星的亞軍，迪士尼真人版「美女與野獸」熱賣幫助很大。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

2023-12-03 10:31
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
那英在綜藝節目「聲生不息」的鏡頭被刪掉，傳出是被湖南衛視切割。（取材自微博）

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

2023-12-05 21:22
林青霞日前返台領取金馬獎終身成就獎。（記者吳致碩／攝影）

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

2023-12-02 19:14

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情