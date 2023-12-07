拒用替身 史塔森高難度特技、對戲蜜蜂親上陣

傑森史塔森親自上陣與真正的蜜蜂對戲。（圖：車庫提供）

傑森史塔森（Jason Statham）在電影「蜂刑者」（The Beekeeper）飾演一名擁有神祕過往的角色克雷，在摯友因遭詐騙而自殺身亡後，滿腔怒火地對詐騙集團 展開激烈的復仇。

製片比爾布洛克（Bill Block）表示，「我們之前和傑森史塔森合作過『玩命鈔劫』（Wrath of Man），也曾與大衛艾亞合作過『怒火特攻隊』（Fury），這次很榮幸有機會與兩位擅長動作電影的導演和演員再度合作，將『重案對決』（Law Abiding Citizen）、『特務間諜 』（Salt）王牌編劇寇特威默（Kurt Wimmer）精采的劇本搬上大銀幕。『蜂刑者』將透過「特別的角度」探討當今社會遇到的問題，電影緊張刺激的程度保證讓觀眾坐立難安」。

片中傑森史塔森親自上陣與真正的蜜蜂對戲。導演大衛艾亞（David Ayer）日前接受「帝國」雜誌專訪時就透露，他對於傑森史塔森親自完成許多高難度動作特技場面的演出感到十分驚訝，「他的特技替身幾乎是被晾在一旁沒事做，就連拍攝養蜂的橋段也不例外。

拍攝團隊原本還不相信傑森史塔森會親自上陣與真的蜜蜂對戲，沒想到史塔森展現出濃厚的興趣，於是我們讓他與一名養蜂人學習如何打開蜂巢和與蜜蜂相處，他本人非常很投入這種充滿『禪意』的養蜂經驗。」

大衛艾亞笑著補充道，「而且在拍攝過程中，沒有任何一隻蜜蜂敢挑釁並攻擊傑森史塔森，他完全沒有被蜜蜂給螫到過，反而是我在拍攝蜜蜂橋段時被螫得很嚴重，但這一切都在所難免，畢竟你在拍一部名叫『蜂刑者』的電影。」