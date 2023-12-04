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狄昂華薇克等5位巨星 獲頒甘迺迪中心榮譽獎

中央社／華盛頓3日綜合外電報導
美國流行樂老牌歌后狄昂華薇克（前右）、男星比利克里斯托（前中）、比吉斯合唱團成員貝瑞吉布（後排右）、女星皇后拉蒂法（後排左）和歌劇女伶芮妮弗萊明（前左）3日獲頒甘迺迪中心榮譽獎。（取材自facebook.com/DionneWarwick）
美國流行樂老牌歌后狄昂華薇克（前右）、男星比利克里斯托（前中）、比吉斯合唱團成員貝瑞吉布（後排右）、女星皇后拉蒂法（後排左）和歌劇女伶芮妮弗萊明（前左）3日獲頒甘迺迪中心榮譽獎。（取材自facebook.com/DionneWarwick）

美國流行樂老牌歌后狄昂華薇克、男星比利克里斯托、比吉斯合唱團成員貝瑞吉布、女星皇后拉蒂法和歌劇女伶芮妮弗萊明，今天獲頒美國藝術成就最高榮譽「甘迺迪中心榮譽獎」。

路透報導，在「甘迺迪中心榮譽獎」（Kennedy Center Honors）的頒獎典禮前，美國總統拜登（Joe Biden）於白宮舉行的接見會上讚揚這5位表演工作者的成就。他說：「表演藝術不僅是聲光演出，還反映出我們作為美國人和人類的身分。」

頒獎典禮以向現年82歲的狄昂華薇克（Dionne Warwick）致敬揭開序幕。她自1960年代成名至今，唱片銷量超過1億張，並以I'll Never Love This Way Again和That's What Friends Are For等熱門歌曲聞名。

1985年推出的That's What Friends Are For，是狄昂華薇克與葛蕾蒂絲奈特（Gladys Knight）、艾爾頓強（Elton John）和史提夫汪達（Stevie Wonder）共同錄製，目的是希望提高人們對愛滋病（AIDS）的認知。

唱片製作人戴維斯（Clive Davis）表示：「簡直沒有歌曲是狄昂華薇克無法駕馭的。」他還讚揚她「激發了全世界各地的音樂人」。歌手辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）並在典禮表演中以激動人心的方式詮釋了狄昂華薇克的Alfie一曲。

現年75歲的比利克里斯托（Billy Crystal）因主演「當哈利碰上莎莉」（When Harry Met Sally）、「城巿鄉巴佬」（City Slickers）和「老大靠邊閃」（Analyze This）等好萊塢電影而聞名。與他演過對手戲的女星梅格萊恩（Meg Ryan）和男星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）登台向這位好友致敬。

比利克里斯托還曾榮獲百老匯戲劇界東尼獎（Tony Awards）和美國電視界艾美獎（Emmy Award），也是一名作家。他曾經9度主持奧斯卡頒獎典禮，琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）向他致敬時表示，他應該因此獲頒奧斯卡終生成就獎。

現年53歲的皇后拉蒂法（Queen Latifah）身兼演員和歌手，她因演出「芝加哥」（Chicago）和「我的野蠻網友」（Bringing Down the House）等電影而聞名，並曾於1994年獲得葛萊美獎（Grammy Awards）最佳饒舌歌手獎。女演員凱莉華盛頓（Kerry Washington）稱讚她是「有史以來最好的饒舌歌手」之一。

現年64歲的芮妮弗萊明（Renée Fleming）則是一位備受推崇的女高音，她曾在世界各地的歌劇院演出，並拿過5座葛萊美獎。她發表感言時說：「這太瘋狂了，我滿心喜悅。」

現年77歲的貝瑞吉布（Barry Gibb）與2位雙胞胎弟弟羅賓（Robin）和莫利斯（Maurice）合組比吉斯樂團（Bee Gees），他在團內身兼演唱人和作曲人。比吉斯樂團的唱片銷量超過2億2000萬張，名曲包括Stayin' Alive和How Deep Is Your Love，他個人則是9座葛萊美獎得主。

貝瑞吉布在頒獎典禮前告訴媒體記者，他感覺到已故兩位胞弟的存在。「我感到很激動。我們三人一同達成的一切，...值得我們自豪。」

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