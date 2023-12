狄昂華薇克等5位巨星 獲頒甘迺迪中心榮譽獎

美國流行樂老牌歌后狄昂華薇克(前右)、男星比利克里斯托(前中)、比吉斯合唱團成員貝瑞吉布(後排右)、女星皇后拉蒂法(後排左)和歌劇女伶芮妮弗萊明(前左)3日獲頒甘迺迪中心榮譽獎。(取材自facebook.com/DionneWarwick)

美國流行樂老牌歌后狄昂華薇克、男星比利 克里斯托、比吉斯合唱團成員貝瑞吉布、女星皇后拉蒂法和歌劇女伶芮妮弗萊明,今天獲頒美國藝術成就最高榮譽「甘迺迪中心榮譽獎」。

路透報導,在「甘迺迪中心榮譽獎」(Kennedy Center Honors)的頒獎典禮前,美國總統拜登(Joe Biden)於白宮舉行的接見會上讚揚這5位表演工作者的成就。他說:「表演藝術不僅是聲光演出,還反映出我們作為美國人和人類的身分。」

頒獎典禮以向現年82歲的狄昂華薇克(Dionne Warwick)致敬揭開序幕。她自1960年代成名至今,唱片銷量超過1億張,並以I'll Never Love This Way Again和That's What Friends Are For等熱門歌曲聞名。

1985年推出的That's What Friends Are For,是狄昂華薇克與葛蕾蒂絲奈特(Gladys Knight)、艾爾頓強(Elton John)和史提夫汪達(Stevie Wonder)共同錄製,目的是希望提高人們對愛滋病(AIDS)的認知。

唱片製作人戴維斯(Clive Davis)表示:「簡直沒有歌曲是狄昂華薇克無法駕馭的。」他還讚揚她「激發了全世界各地的音樂人」。歌手辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)並在典禮表演中以激動人心的方式詮釋了狄昂華薇克的Alfie一曲。

現年75歲的比利克里斯托(Billy Crystal)因主演「當哈利碰上莎莉」(When Harry Met Sally)、「城巿鄉巴佬」(City Slickers)和「老大靠邊閃」(Analyze This)等好萊塢電影而聞名。與他演過對手戲的女星梅格萊恩(Meg Ryan)和男星勞勃狄尼洛(Robert De Niro)登台向這位好友致敬。

比利克里斯托還曾榮獲百老匯戲劇界東尼獎(Tony Awards)和美國電視界艾美獎(Emmy Award),也是一名作家。他曾經9度主持奧斯卡 頒獎典禮,琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)向他致敬時表示,他應該因此獲頒奧斯卡終生成就獎。

現年53歲的皇后拉蒂法(Queen Latifah)身兼演員和歌手,她因演出「芝加哥」(Chicago)和「我的野蠻網友」(Bringing Down the House)等電影而聞名,並曾於1994年獲得葛萊美 獎(Grammy Awards)最佳饒舌歌手獎。女演員凱莉華盛頓(Kerry Washington)稱讚她是「有史以來最好的饒舌歌手」之一。

現年64歲的芮妮弗萊明(Renée Fleming)則是一位備受推崇的女高音,她曾在世界各地的歌劇院演出,並拿過5座葛萊美獎。她發表感言時說:「這太瘋狂了,我滿心喜悅。」

現年77歲的貝瑞吉布(Barry Gibb)與2位雙胞胎弟弟羅賓(Robin)和莫利斯(Maurice)合組比吉斯樂團(Bee Gees),他在團內身兼演唱人和作曲人。比吉斯樂團的唱片銷量超過2億2000萬張,名曲包括Stayin' Alive和How Deep Is Your Love,他個人則是9座葛萊美獎得主。

貝瑞吉布在頒獎典禮前告訴媒體記者,他感覺到已故兩位胞弟的存在。「我感到很激動。我們三人一同達成的一切,...值得我們自豪。」