黑寡婦果然厲害 總票房145.68億 兩個湯姆哥都輸了

思嘉莉約翰森擔任主角電影的全球總票房超越其他紅星,榮登冠軍。(取材自IMDb)

影星的票房號召力該如何評估,常讓媒體傷透腦筋,特別近來流行「大堆頭」,一部片子有好幾位大牌,到底誰才是主要吸引觀眾花錢買票進場的關鍵?一份歐美最新的統計數字,從明星擔任主角的票房累積成績來估算,稱「黑寡婦」(Black Widow)思嘉莉約翰森(Scarlett Johansson)有33部當主角的電影,全球總票房達145億6800萬美元,打敗所有的男星,成為冠軍,也是無庸置疑的超級賣座保證巨星。

湯姆克魯斯沒靠任何超級英雄片加持,就已是擔任主角時最具票房保證的巨星之一。(取材自IMDb)

按照這樣的邏輯來評估,在思嘉莉約翰森之下排名亞軍的是山繆傑克森(Samuel Leroy Jackson),有54部片是擔任主角,總票房145億6000萬美元,以些微差距小輸。接著前10名依序是小勞勃道尼(Robert John Downey Jr.)、柔伊莎達娜(Zoe Saldana)、克里斯普萊特(Chris Pratt)、湯姆克魯斯 (Tom Cruise)、馮迪索(Vin Diesel)、克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)、布萊德利庫柏(Bradley Cooper)與克里斯伊凡(Chris Evans)。不難看出,前10名除了湯姆克魯斯之外,其他全部都有在漫威 的超級英雄系列上擔任重要角色,因此拜漫威影片過往全球超大賣之賜,大家都成了票房金雞母。

湯姆漢克斯過去有很長一段時間,只要擔任主角,票房大致上就沒問題。(取材自IMDb)