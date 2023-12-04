黑寡婦果然厲害 總票房145.68億 兩個湯姆哥都輸了
影星的票房號召力該如何評估，常讓媒體傷透腦筋，特別近來流行「大堆頭」，一部片子有好幾位大牌，到底誰才是主要吸引觀眾花錢買票進場的關鍵？一份歐美最新的統計數字，從明星擔任主角的票房累積成績來估算，稱「黑寡婦」（Black Widow）思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）有33部當主角的電影，全球總票房達145億6800萬美元，打敗所有的男星，成為冠軍，也是無庸置疑的超級賣座保證巨星。
按照這樣的邏輯來評估，在思嘉莉約翰森之下排名亞軍的是山繆傑克森（Samuel Leroy Jackson），有54部片是擔任主角，總票房145億6000萬美元，以些微差距小輸。接著前10名依序是小勞勃道尼（Robert John Downey Jr.）、柔伊莎達娜（Zoe Saldana）、克里斯普萊特（Chris Pratt）、湯姆克魯斯（Tom Cruise）、馮迪索（Vin Diesel）、克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）與克里斯伊凡（Chris Evans）。不難看出，前10名除了湯姆克魯斯之外，其他全部都有在漫威的超級英雄系列上擔任重要角色，因此拜漫威影片過往全球超大賣之賜，大家都成了票房金雞母。
這也大大更動了過往各方對「票房巨星」的想法，除了漫威群星外，最厲害的兩位、完全靠自己的主角魅力打進榜上高位的除了湯姆克魯斯之外，還有第11名的湯姆漢克斯（Tom Hanks），而強尼戴普（Johnny Depp）靠著「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列也登上第12名，思嘉莉約翰森之後排名最高的女星則是第16名艾瑪華森（Emma Watson），除了有「哈利波特」（Harry Potter）系列幫助外，還有迪士尼真人版「美女與野獸」（Beauty and the Beast）的大力拉抬。
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