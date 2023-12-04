我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 台內政部：三組總統候選人都符規定

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

「小子難纏」續集再找成龍助陣 海選主角1天萬人報名

記者蘇詠智／綜合報導
雷夫馬奇歐（左）和成龍要一起合演「小子難纏」系列最新續集。（取材自YouTube）
雷夫馬奇歐（左）和成龍要一起合演「小子難纏」系列最新續集。（取材自YouTube）

好萊塢新奇好題材難尋，舊名作不同形式的再續、重啟，仍是製片主流方針。才剛過去的感恩節假期，「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」（The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes）連霸雙周北美票房冠軍，累積賣座數字也破1億美元大關，證明經典IP的價值，未來包括「小子難纏」（The Karate Kid）、「暮光之城」（Twilight Saga）等也都會再出新作。

「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」美國票房已破美金1億大關。（取材自IMDb）
「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」美國票房已破美金1億大關。（取材自IMDb）

1980年代在美國轟動一時的「小子難纏」系列，不但把男主角雷夫馬奇歐（Ralph Macchio）捧紅，21世紀後重拍成「功夫夢」（The Karate Kid），由威爾史密斯（Will Smith）的兒子傑登（Jaden Smith）搭配成龍，北美票房也破億美元。近年來則以原版的續篇影集「眼鏡蛇道館」（Cobra Kai）再度贏得高人氣。索尼（SONY）因而宣布，要撮合雷夫馬奇歐與成龍聯手主演最新「小子難纏」續集電影，鎖定15至17歲有華裔血統的新秀為主角。徵才消息才發布，24小時內立刻湧進破萬人報名，相當熱烈。

描述高中女生與吸血鬼發生愛情，又被狼人男孩心儀的「暮光之城」（Twilight Saga）系列，也曾在全球各地締造驚人票房，讓主演此系列的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）事業攀上高峰，已經有改編為電視影集重啟的計畫。原版首集導演凱薩琳哈德威（Catherine Hardwicke）近日在podcast上認證目前在影視圈相當走紅的「星期三」（Wednesday）珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）和「高校十八禁」（Euphoria）雅各艾洛迪（Jacob Elordi）是新版主角完美人選，就算八字還沒一撇，已經掀起話題。

雅各艾洛迪高大俊帥，在好萊塢正走紅。（路透資料照片）
雅各艾洛迪高大俊帥，在好萊塢正走紅。（路透資料照片）

眼看「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」已打出票房安打，現在各方眼光都在「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）接棒兩位前輩金懷德（Gene Wilder）、強尼戴普（Johnny Depp），飾演「巧克力冒險工廠」（Charlie and the Chocolate Factory）主人年輕時期的「旺卡」，是否能開出賣座紅盤？他曾領銜新版「沙丘」（Dune）創下佳績，各方也對「旺卡」寄予厚望。

威爾史密斯 華裔 索尼

上一則

海清曝演「我本是高山」後勁大：會影響很久很久

下一則

謝娜自曝二胎後產後抑鬱 錄節目被治癒

延伸閱讀

明尼蘇達州中學禁用手機 學生互動變多變開心

明尼蘇達州中學禁用手機 學生互動變多變開心
經典重啟 成龍助陣 新「小子難纏」找主角1天萬人報名

經典重啟 成龍助陣 新「小子難纏」找主角1天萬人報名
英文過橋班為新移民子弟搭橋學英文 跟上程度 精進課業 考上名校高中大學

英文過橋班為新移民子弟搭橋學英文 跟上程度 精進課業 考上名校高中大學
星光大道

星光大道

熱門新聞

艾瑪華森成為擔任主角時，全球總票房最高女星的亞軍，迪士尼真人版「美女與野獸」熱賣幫助很大。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

2023-12-03 10:31
愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
林青霞日前返台領取金馬獎終身成就獎。（記者吳致碩／攝影）

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

2023-12-02 19:14
游天翼（左）與王令塵不時大方秀恩愛。圖／Number One PR Communication Limited提供

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

2023-12-02 10:09

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
泡麵之神公布 「台灣最強泡麵TOP10」這兩款奪冠亞軍

泡麵之神公布 「台灣最強泡麵TOP10」這兩款奪冠亞軍
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷