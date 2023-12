「小子難纏」續集再找成龍助陣 海選主角1天萬人報名

雷夫馬奇歐(左)和成龍要一起合演「小子難纏」系列最新續集。(取材自YouTube)

好萊塢新奇好題材難尋,舊名作不同形式的再續、重啟,仍是製片主流方針。才剛過去的感恩節假期,「飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌」(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)連霸雙周北美票房冠軍,累積賣座數字也破1億美元大關,證明經典IP的價值,未來包括「小子難纏」(The Karate Kid)、「暮光之城」(Twilight Saga)等也都會再出新作。

「飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌」美國票房已破美金1億大關。(取材自IMDb)

1980年代在美國轟動一時的「小子難纏」系列,不但把男主角雷夫馬奇歐(Ralph Macchio)捧紅,21世紀後重拍成「功夫夢」(The Karate Kid),由威爾史密斯 (Will Smith)的兒子傑登(Jaden Smith)搭配成龍,北美票房也破億美元。近年來則以原版的續篇影集「眼鏡蛇道館」(Cobra Kai)再度贏得高人氣。索尼 (SONY)因而宣布,要撮合雷夫馬奇歐與成龍聯手主演最新「小子難纏」續集電影,鎖定15至17歲有華裔 血統的新秀為主角。徵才消息才發布,24小時內立刻湧進破萬人報名,相當熱烈。

描述高中女生與吸血鬼發生愛情,又被狼人男孩心儀的「暮光之城」(Twilight Saga)系列,也曾在全球各地締造驚人票房,讓主演此系列的克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)、羅伯派汀森(Robert Pattinson)事業攀上高峰,已經有改編為電視影集重啟的計畫。原版首集導演凱薩琳哈德威(Catherine Hardwicke)近日在podcast上認證目前在影視圈相當走紅的「星期三」(Wednesday)珍娜奧特嘉(Jenna Ortega)和「高校十八禁」(Euphoria)雅各艾洛迪(Jacob Elordi)是新版主角完美人選,就算八字還沒一撇,已經掀起話題。

雅各艾洛迪高大俊帥,在好萊塢正走紅。(路透資料照片)

眼看「飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌」已打出票房安打,現在各方眼光都在「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)接棒兩位前輩金懷德(Gene Wilder)、強尼戴普(Johnny Depp),飾演「巧克力冒險工廠」(Charlie and the Chocolate Factory)主人年輕時期的「旺卡」,是否能開出賣座紅盤?他曾領銜新版「沙丘」(Dune)創下佳績,各方也對「旺卡」寄予厚望。