「小子難纏」續集再找成龍助陣 海選主角1天萬人報名

雷夫馬奇歐（左）和成龍要一起合演「小子難纏」系列最新續集。（取材自YouTube）

好萊塢新奇好題材難尋，舊名作不同形式的再續、重啟，仍是製片主流方針。才剛過去的感恩節假期，「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」（The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes）連霸雙周北美票房冠軍，累積賣座數字也破1億美元大關，證明經典IP的價值，未來包括「小子難纏」（The Karate Kid）、「暮光之城」（Twilight Saga）等也都會再出新作。

「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」美國票房已破美金1億大關。（取材自IMDb）

1980年代在美國轟動一時的「小子難纏」系列，不但把男主角雷夫馬奇歐（Ralph Macchio）捧紅，21世紀後重拍成「功夫夢」（The Karate Kid），由威爾史密斯 （Will Smith）的兒子傑登（Jaden Smith）搭配成龍，北美票房也破億美元。近年來則以原版的續篇影集「眼鏡蛇道館」（Cobra Kai）再度贏得高人氣。索尼 （SONY）因而宣布，要撮合雷夫馬奇歐與成龍聯手主演最新「小子難纏」續集電影，鎖定15至17歲有華裔 血統的新秀為主角。徵才消息才發布，24小時內立刻湧進破萬人報名，相當熱烈。

描述高中女生與吸血鬼發生愛情，又被狼人男孩心儀的「暮光之城」（Twilight Saga）系列，也曾在全球各地締造驚人票房，讓主演此系列的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）事業攀上高峰，已經有改編為電視影集重啟的計畫。原版首集導演凱薩琳哈德威（Catherine Hardwicke）近日在podcast上認證目前在影視圈相當走紅的「星期三」（Wednesday）珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）和「高校十八禁」（Euphoria）雅各艾洛迪（Jacob Elordi）是新版主角完美人選，就算八字還沒一撇，已經掀起話題。

雅各艾洛迪高大俊帥，在好萊塢正走紅。（路透資料照片）

眼看「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」已打出票房安打，現在各方眼光都在「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）接棒兩位前輩金懷德（Gene Wilder）、強尼戴普（Johnny Depp），飾演「巧克力冒險工廠」（Charlie and the Chocolate Factory）主人年輕時期的「旺卡」，是否能開出賣座紅盤？他曾領銜新版「沙丘」（Dune）創下佳績，各方也對「旺卡」寄予厚望。