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威爾史密斯翻身？ 阿拉伯影展受歡迎

記者蘇詠智／綜合報導
威爾史密斯在「紅海電影節」仍然大受歡迎。（取材自Instagram）
威爾史密斯在「紅海電影節」仍然大受歡迎。（取材自Instagram）

經費相當充足的沙烏地阿拉伯，意圖打響自家舉辦的「紅海電影節」（RSFF）聲勢，請到許多好萊塢明星出席，除了莎朗史東（Sharon Stone）、柔伊莎達娜（Zoe Saldana）、蜜雪兒蘿莉格茲（Michelle Rodriguez）、強尼戴普（Johnny Depp）等之外，由於奧斯卡掌摑事件在美國演藝行情尚未由黑翻紅的威爾史密斯（Will Smith）也到場，而且不同於他在美國還是遭到不少冷嘲熱諷，包括當地影迷和名人都來邀他合照，他顯得非常受歡迎，他也大方透露與「金牌拳手」（Creed）系列男主角麥可B喬丹（Michael B. Jordan）合演「我是傳奇2」（I Am Legend 2）的計畫還在進行中。

威爾史密斯在紅海電影節的座談中，大方表示：「我犯過不少錯誤。」觀眾很容易聯想到他在奧斯卡典禮上掌摑硬要開他妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）玩笑的克里斯洛克（Chris Rock），亦想到他與潔妲蘋姬被人議論紛紛的「開放式婚姻」，不過威爾的結論是：「名氣是種很特別的怪物，當人們說你的好，千萬不能太興奮，因為一旦他們說你的不好，你會很掙扎，且遭受更多的不愉快。我必須很清楚知道我是誰，以及我到底想在這世界上做些什麼。」

原本在好萊塢呼風喚雨的威爾史密斯，進入21世紀後不只票房號召力逐漸下滑，在奧斯卡掌摑事件後，形象更是跌到谷底，有一堆業界人士還是堅持他需要繼續被抵制，他也暫時很難翻身。可是威爾的優勢在他仍是不少國家影迷眼中讓人喜愛的大牌，若是這些市場展現出強大的商業潛力，他就可以不需要那麼在意好萊塢。

強尼戴普（左）與威爾史密斯在「紅海電影節」中開心相逢。（取材自Instagram...
強尼戴普（左）與威爾史密斯在「紅海電影節」中開心相逢。（取材自Instagram）

有趣的是，幾年前曾經因為被前妻安珀赫德（Amber Heard）指為「家暴男」，被好萊塢各大公司敬而遠之的強尼戴普，去年打官司大贏安珀，至今還有大公司大片確定由他主演，他在紅海電影節見到威爾就笑得開心，兩人還熱情擁抱，似乎有一種不需言說的默契。

好萊塢 威爾史密斯 奧斯卡

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