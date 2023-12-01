甜茶演「旺卡」愛偷戲服 休葛蘭扮小矮人逗樂全場

提摩西查勒梅(圖)接替「巧克力冒險工廠」強尼戴普，演出擁有魔力的巧克力甜點廚師「旺卡」。(圖：華納兄弟提供)

「甜茶」提摩西查勒梅(Timothée Chalamet)主演最新奇幻片「旺卡」(Wonka)，日前舉辦線上記者會，片中他有許多歌舞戲，還開玩笑自曝用了很多自動調音技能。提摩西雖接替強尼戴普(Johnny Depp)演「旺卡」，但他笑認沒有請教後者，「我很喜歡那個版本，非常大膽」。

「巧克力冒險工廠」(Charlie and the Chocolate Factory)前傳「旺卡」的故事風格，更貼近原作小說以及1971年版「歡樂糖果屋」，回溯巧克力名廚「威利旺卡」年輕時的故事。全片有許多歌舞場面，提摩西特別進行訓練，他提到自己的母親是舞蹈老師，奶奶、妹妹也都是舞者，「雖然在這樣的環境中長大，但自己要去操作仍有很大區別」，對他而言非常有挑戰性。

「旺卡」片場內有許多繽紛、可愛的道具戲服，提摩西更忍不住自招拿走了一件外套，「應該沒人知道吧，也許吧？」並說他的紫色外套共有5種版本，他忍不住將其中一件紫色外套帶回家收藏，讓保羅金當場大笑說：「我們需要它，還給我們，那可是用手工刺繡好幾個月才做出來的」。

休葛蘭(Hugh Grant)演出橘色皮膚、綠色頭髮的歐帕倫普小矮人，臉上要貼許多感應裝置，「非常不舒服，就像有17台攝影機對準我的臉，我還抱怨了一下，很討厭啊。」看到最終成品是否覺得值得？他聳肩回答「其實沒有」，讓在場所有演員大笑。