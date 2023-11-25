羅伯派汀森曾被嫌不夠帥 「暮光之城」差點換角

羅伯派汀森是著名的帥氣小生，卻曾被電影公司嫌不夠英俊。（路透資料照片）

英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）出道以來，第一次獲得全球矚目就是在「哈利波特 」（Harry Potter）系列扮演霍格華茲第一帥哥西追迪哥里（Cedric Diggory）；接下來又因為「暮光之城」（Twilight）系列中的吸血鬼愛德華（Edward Cullen）一角，成為全球萬千少女心目中的英俊偶像，足足夯了好幾年，一直到現在轉型成「蝙蝠俠」（The Batman），還是被標榜英挺帥氣。想不到他差一點就沒有這些成功的機會，而理由竟然是電影公司覺得他不夠帥、沒有信心。

「暮光之城」首集導演凱薩琳哈德威（Catherine Hardwicke）近日在Podcast節目中透露，當初她自己找了克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）與羅伯派汀森到她家裡，拍了一些有趣、不會很嚴肅的互動短片，想看他們兩個之間的化學作用如何。她雖然覺得這兩人私下的氣氛如果呈現在大銀幕上，應該可以很成功，卻還是需要其他人、尤其電影公司幫她確定，因此將這些畫面送過去電影公司那裡。

不料，結果竟然出乎哈德威意料之外，電影公司對於羅伯的帥氣非常有疑問，反問她：「妳有辦法讓這個傢伙看起來很帥嗎？妳有看到他的顴骨嗎？我們得想辦法讓他在髮型等所有事情上面改頭換面，他也最好開始練身體，他必須帥得不得了才行。」言下之意，羅伯的外型實在離「英俊」有一段差距，讓他們沒什麼信心。