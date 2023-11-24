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「暮光男神」羅伯派汀森 曾被嫌不夠帥、差點換人

記者蘇詠智／即時報導
羅伯派汀森在「暮光之城」扮演吸血鬼，迷到全球女性。（取材自IMDb）
羅伯派汀森在「暮光之城」扮演吸血鬼，迷到全球女性。（取材自IMDb）

英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）出道以來，第一次獲得全球矚目就是在「哈利波特」（Harry Potter）系列扮演霍格華茲第一帥哥西追迪哥里（Cedric Diggory），接下來又因為「暮光之城」（Twilight）系列中的吸血鬼愛德華（Edward Cullen）一角，成為全球萬千少女心目中的英俊偶像，足足夯了好幾年，一直到現在轉型成「蝙蝠俠」（The Batman），還是被標榜英挺帥氣。想不到他差一點就沒有這些成功的機會，而理由竟然是電影公司覺得他不夠帥、沒有信心。

羅伯派汀森是著名的帥氣小生，卻曾被電影公司嫌不夠英俊。（路透資料照片）
羅伯派汀森是著名的帥氣小生，卻曾被電影公司嫌不夠英俊。（路透資料照片）

「暮光之城」首集導演凱薩琳哈德威（Catherine Hardwicke）近日在Podcast節目中透露，當初她自己找了克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）與羅伯派汀森到她家裡，拍了一些有趣、不會很嚴肅的互動短片，想看他們兩個之間的化學作用如何，她雖然覺得這兩人私下的氣氛如果呈現在大銀幕上，應該可以很成功，卻還是需要其他人、尤其電影公司幫她確定，因此將這些畫面送過去電影公司那裡。

不料，結果竟然出乎哈德威意料之外，電影公司對於羅伯的帥氣非常的有疑問，反問她：「妳有辦法讓這個傢伙看起來很帥嗎？妳有看到他的顴骨嗎？我們得想辦法讓他在髮型等所有事情上面改頭換面，他也最好開始練身體，他必須帥得不得了才行。」言下之意，羅伯的外型實在離「英俊」有一段差距，讓他們沒什麼信心。

羅伯的影迷應該絕不會贊同這些看法，可是凱薩琳也強調，他當時有一撮黑色的瀏海，髮型沒有很精心修整過，又因為常常跟朋友上pub，啤酒肚也是蠻明顯的，確實跟狀態好的樣子也差很多。好在羅伯最終還是保住了這個角色，也成功令全球女性傾倒，「暮光之城」系列大賣，電影公司不再懷疑他的魅力。

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