我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜點頭會郭柯 23日16時30分君悅會面 馬英九當見證人

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

43歲麥考利克金節目露臉 網：又戀愛了

記者陳建嘉／綜合報導
麥考利克金43歲近況曝光。（取材自Instagram）
麥考利克金43歲近況曝光。（取材自Instagram）

麥考利克金（Macaulay Culkin）曾因為10歲主演「小鬼當家」（Home Alone）系列暴紅，更一夕之間成為片酬最高童星，但他之後因為外型成長不如小時候那麼可愛，表演也有所侷限，導致星路不順遂，讓他在極大壓力下染毒走錯路，但近期他已慢慢走出陰霾，2021年還與演員布蘭達宋（Brenda Song）迎接兩人的寶貝兒子誕生。

43歲的麥考利近期出席節目「Celebrity Jeopardy!」的照片，只見他留了落腮鬍，看起來自信、有魅力，並開玩笑寫下，「欸真的假的？你現在也在看『Celebrity Jeopardy!』嗎？電視裡這的人真的又聰明又帥欸！」

不少網友見狀後紛紛留言，「你是我的童年男神！」、「小時候就喜歡你，現在又再次戀愛了」、「你居然上了我最愛的節目！」、「你看起來很好！」、「我跟小孩一起看你上節目」、「這人的基因真好」、「確實帥」。

麥考利克金在全球觀眾心目中，似乎仍是那個古靈精怪的小鬼，其實早就年過不惑。幾年前他曾表示希望早點生兒育女，結果現在已經是2寶爸，果真說到做到。他和布蘭達宋再添個兒子的消息，有如之前裘德洛（Jude Law）和現任妻子被發現又生了個小孩很相似，都是當事人守口如瓶，外界知曉後才訝異：「到底什麼時候發生的？」

麥考利克金在他31歲那年被爆出吸食毒品，不只每個月砸上萬元買毒，還找朋友一起吸食，把家裡變成毒窟，親友見狀都相當擔心，紛紛勸他戒毒；後來他走出陰霾，時常在個人IG分享日常生活，並開展音樂事業，之後因拍攝電影「泰渝記」(ChangeLand)與亞裔女星布蘭達宋相識相戀。

麥考利克金因演出「小鬼當家」走紅。（取材自Instagram）
麥考利克金因演出「小鬼當家」走紅。（取材自Instagram）

亞裔 毒品

上一則

將扶正? 黃曉明沒有分手 帶網紅女友出國旅行

延伸閱讀

曾染毒崩壞 「小鬼當家」麥考利近況曝光 網：男神回歸

曾染毒崩壞 「小鬼當家」麥考利近況曝光 網：男神回歸
紐約藝術品秋季拍賣 總成交額逾20億美元 成績差強人意

紐約藝術品秋季拍賣 總成交額逾20億美元 成績差強人意
罷免檢察長賈斯康不順 洛杉磯縣成被告

罷免檢察長賈斯康不順 洛杉磯縣成被告
跑步可望改善憂鬱症狀？ 研究：效果與抗憂鬱藥物一致

跑步可望改善憂鬱症狀？ 研究：效果與抗憂鬱藥物一致

熱門新聞

劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
湯姆克魯斯在「捍衛戰士」扮演的主角性格，現在看來並不很討喜。圖／摘自IMDb

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

2023-11-18 11:03
蔡少芬、張晉為兒子慶祝4歲生日。(取材自微博)

50歲蔡少芬曬4歲兒慶生照… 高齡產子曾被說蒼老、憔悴

2023-11-17 08:00
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
吳亦凡。（取材自微博）

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

2023-11-21 05:36

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡