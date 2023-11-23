43歲麥考利克金節目露臉 網：又戀愛了

麥考利克金43歲近況曝光。（取材自Instagram）

麥考利克金（Macaulay Culkin）曾因為10歲主演「小鬼當家」（Home Alone）系列暴紅，更一夕之間成為片酬最高童星，但他之後因為外型成長不如小時候那麼可愛，表演也有所侷限，導致星路不順遂，讓他在極大壓力下染毒走錯路，但近期他已慢慢走出陰霾，2021年還與演員布蘭達宋（Brenda Song）迎接兩人的寶貝兒子誕生。

43歲的麥考利近期出席節目「Celebrity Jeopardy!」的照片，只見他留了落腮鬍，看起來自信、有魅力，並開玩笑寫下，「欸真的假的？你現在也在看『Celebrity Jeopardy!』嗎？電視裡這的人真的又聰明又帥欸！」

不少網友見狀後紛紛留言，「你是我的童年男神！」、「小時候就喜歡你，現在又再次戀愛了」、「你居然上了我最愛的節目！」、「你看起來很好！」、「我跟小孩一起看你上節目」、「這人的基因真好」、「確實帥」。

麥考利克金在全球觀眾心目中，似乎仍是那個古靈精怪的小鬼，其實早就年過不惑。幾年前他曾表示希望早點生兒育女，結果現在已經是2寶爸，果真說到做到。他和布蘭達宋再添個兒子的消息，有如之前裘德洛（Jude Law）和現任妻子被發現又生了個小孩很相似，都是當事人守口如瓶，外界知曉後才訝異：「到底什麼時候發生的？」

麥考利克金在他31歲那年被爆出吸食毒品 ，不只每個月砸上萬元買毒，還找朋友一起吸食，把家裡變成毒窟，親友見狀都相當擔心，紛紛勸他戒毒；後來他走出陰霾，時常在個人IG分享日常生活，並開展音樂事業，之後因拍攝電影「泰渝記」(ChangeLand)與亞裔 女星布蘭達宋相識相戀。