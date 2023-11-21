裘莉再出招 重提養子怒罵小布

布萊德彼特（左）以往在公眾場合與派克斯（右二）看來感情深厚，卻沒想到派克斯這麼氣憤他。（路透資料照片）

布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）離婚之後，彼此的恩怨糾葛還沒結束，就在布萊德彼特的新戀情登上雜誌封面，裘莉忍不住出重手，讓英國「每日郵報」證實三年多前傳過一陣子她和小布 的孩子其中有一位在社群網站上大罵他是「世界級的混帳」、「讓最親近我的人們持續生活在地獄中」，這個人就是她從越南領養的次子派克斯。

布裘的養子直接對父親做出如此嚴厲的批評，殺傷力可想而知，也堪稱裘莉一直以來對小布報復最狠辣的攻擊，目前小布方面尚無回應。

三年多前、布萊德彼特因「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time … in Hollywood）獲得奧斯卡最佳男配角獎，事業再度締造新的里程碑，當年的西洋父親節後，就傳出布裘的孩子們有人在私人社群帳號上發文痛罵他，雖然各方推測不是年紀最大的柬埔寨養子麥杜斯就是越南養子派克斯，卻並未獲得證實，傳了沒多久就沒下文。想不到隨著布裘離婚戰打得曠日廢時，裘莉的怒火沒有跟著消褪，反而愈燒愈烈，到後期她的一些做法簡直擺明不止想要毀掉小布的心血，還想摧毀他的形象。

英國「每日郵報」再度發出派克斯對於布萊德彼特謾罵的全文，他寫道：「祝這位世界級的混帳父親節快樂！你一次又一次證明你就是個可怕又卑鄙的人。你完全對4個年紀比較小的孩子毫無顧念、沒有同情，每次你一出現他們就嚇得發抖。你永遠不會了解你對我家人造成的傷害，因為你根本沒有這個能力。你已經讓那些最親近我的人們，長期有如生活在地獄中。你可以對你自己和世人高興怎麼說就怎麼說，但真相總有一天會大白，所以，父親節快樂，你這個他Ｘ殺的爛人！！！」字字句句都在嚴重批評，毫不留情面，且搭配布萊德彼特手握小金人的照片，根本昭然若揭。