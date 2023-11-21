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泰勒絲告示牌奪10獎 覺得自己太幸運

記者蘇詠智、陳建嘉／綜合報導
泰勒絲又成為今年告示牌排行榜的贏家。（取材自Instagram）
泰勒絲又成為今年告示牌排行榜的贏家。（取材自Instagram）

美國告示牌音樂獎揭曉得獎名單，鄉村天王摩根沃倫（Morgan Wallen）奪下11項成為最大贏家，當紅天后泰勒絲（Taylor Swift）抱回10項，演藝生涯共累積39座獎，與德瑞克（Drake）並列史上獲獎數最多。她雖然事業一帆風順，卻因巴西演唱會造成歌迷猝逝而憂喜參半。

泰勒絲向來是告示牌音樂獎的寵兒，今年照舊抱回年度藝人、年度歌曲銷量藝人等獎。她在里約熱內盧的演唱會，驚傳年輕女歌迷不耐酷熱，又因表演場地禁止攜帶水入內而昏倒，送醫不久後去世，震驚巴西。其父受訪時堅稱要查明真相，要有人為他的獨生愛女之死負責。

而泰勒絲撐著表演完首場，回到自己的化妝間後，馬上寫下字條，表示粉絲、工作人員和其他同台表演者的安全是她的最優先考量，由於當地氣候還是很炎熱，決定先暫緩第2場的演出。

不過對於告示牌音樂獎的厚愛，她仍笑著說道：「這感覺好不真實，感謝歌迷們，今年你們讓我的巡演如此驚奇，你們來看我的電影，我好愛好愛你們，我覺得自己像是最幸運的人了。」

南韓女團NewJeans出道僅1年4個月就屢創佳績，不僅登上美國告示牌音樂獎表演2首金曲「Super Shy」、「OMG」，更拿下「全球最佳K-POP藝人獎」，5位少女領獎時難掩激動，不時舉獎大笑，開心能夠刷新南韓藝人在歐美得獎的最快紀錄。

「防彈少年團」多次在美國音樂大獎獲獎，但隨著成員逐一當兵而暫時休團，主唱田柾國以單曲「Seven」拿下年度全球K-POP歌曲，他雖未到場，仍透過影片用流利英文發表感言，「如果沒有喜愛這首歌的每一個人，就不可能讓我得到這座獎，獲獎的意義非凡，很感激能與大家一起分享」。

BTS成員田柾國獲得最佳K-POP歌曲。（取材自Instagram）
BTS成員田柾國獲得最佳K-POP歌曲。（取材自Instagram）

泰勒絲 巴西 南韓

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