裘莉養子怒罵布萊德彼特可怕又卑鄙：讓小孩都嚇到發抖

安琪莉娜裘莉（左）離婚後對布萊德彼特的攻擊火力愈來愈強大，想要徹底毀掉他。（路透資料照片）

布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）離婚之後，彼此的恩怨糾葛還沒結束，就在布萊德彼特的新戀情登上雜誌封面、新女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）被稱「讓他非常開心」之後，裘莉忍不住出重手，讓英國「每日郵報」證實三年多年傳過一陣子她和小布 的孩子其中有一位在社群網站上大罵他是「世界級的混帳」、「讓最親近我的人們持續生活在地獄中」，這個人就是她從越南領養的次子派克斯（Pax）。布裘的養子直接對父親做出如此嚴厲的批評，殺傷力可想而知，也堪稱裘莉一直以來對小布報復最狠辣的攻擊，目前小布方面尚無回應。

布萊德彼特（左）以往在公眾場合與派克斯（右二）看來感情深厚，卻沒想到派克斯這麼氣憤他。（路透資料照片）

三年多前、布萊德彼特因「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time in Hollywood）獲得奧斯卡最佳男配角獎，事業再度締造新的里程碑，當年的西洋父親節後，就傳出布裘的孩子們有人在私人社群帳號上發文痛罵他，雖然各方推測不是年紀最大的柬埔寨養子麥杜斯（Maddox）就是越南養子派克斯，卻並未獲得證實，傳了沒多久就沒下文。想不到隨著布裘離婚戰打得曠日費時，裘莉的怒火沒有跟著消褪，反而愈燒愈烈，到後期她的一些做法簡直擺明不止想要毀掉小布的心血，還想摧毀他的形象。

裘莉先是把已被FBI因為「證據不足」撤銷全案的「私人飛機上衝突」事件再度鬧上檯面、成為媒體報導的焦點，她堅稱在飛機上遭到布萊德彼特的肢體攻擊，還被潑啤酒，有其中一個小孩看不下去衝上去反擊他，也被他動粗，他還在飛機降落之後不准他們下機。她口中的布萊德彼特，完全就是酒醉、無理、暴力的恐怖男，和銀幕上俊帥瀟灑的大情人形象相差十萬八千里。接下來，裘莉又設法賤價將她原先擁有的布萊德彼特法國酒莊股份賣給俄羅斯的大型集團，算準了在俄烏戰爭後俄羅斯的國際形象大壞，絕對會讓酒莊事業被連帶打擊。

安琪莉娜裘莉（中）的兩個養子麥杜斯（左）與派克斯，都對養父恨之入骨。（路透資料照片）

一連串嚴重的攻擊，布萊德彼特雖然也逼得在法庭上還擊，可是惡劣程度不及裘莉。裘莉如此狠辣，也跟一直以來要塑造的「關心弱勢、小孩」聖母形象差得很遠。雖然合理的解釋可能是布萊德彼特真的有做了讓她傷心、無法接受的事情，可是也有八卦刊物稱她受不了外界長期把離婚戰中的「反派」角色安到她身上、覺得她是現實中的「黑魔女」，她的事業在離婚後遠不如布萊德彼特亮麗，好萊塢等於已在兩人之中選邊站，她愈想愈憤怒，乾脆不顧一切只求把布萊德彼特的巨星地位毀光光。

這一次英國「每日郵報」再度發出派克斯對於布萊德彼特謾罵的全文，他寫道：「祝這位世界級的混帳父親節快樂！你一次又一次證明你就是個可怕又卑鄙的人。你完全對四個年紀比較小的孩子毫無顧念、沒有同情，每次你一出現他們就嚇得發抖。你永遠不會了解你對我家人造成的傷害，因為你根本沒有這個能力。你已經讓那些最親近我的人們，長期有如生活在地獄中。你可以對你自己和世人高興怎麼說就怎麼說，但真相總有一天會大白，所以，父親節快樂，你這個他X殺的爛人！！！」字字句句都在嚴重批評，毫不留情面，且搭配布萊德彼特手握小金人的照片，根本昭然若揭。文中「四個年紀比較小的孩子」

包括布裘親生的兩女一子喜蘿（Shiloh）、納克斯（Knox）、薇薇安（Vivienne）和非洲養女莎哈拉（Zahara），近日莎哈拉在大學加入姊妹會自我介紹的短片公開，她稱自己的名字時，已把過去的父姓「彼特」去掉，和養父完全切割。

布萊德彼特始終給世人不錯的印象，如果真是裘莉和養子想要讓大家相信的恐怖家暴男，必然對演藝事業造成嚴重的衝擊，可是裘莉也不是省油的燈，過去媒體就曾經指她刻意對派克斯表示布萊德彼特當初要她考慮不要領養，父子之間的感情早就出現裂痕，她與小孩子之間的關係密切，若對他們洗腦，他們很容易就相信。外人看來，彷彿又見到伍迪艾倫（Woody Allen）與米亞法蘿（Mia Farrow）之間的翻版，母親和養子女抨擊父親，不知道小布會不會和伍迪一樣，形象和事業都跌到谷底？