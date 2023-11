泰勒絲重返巴西演唱會舞台 聲淚俱下悼熱死的歌迷

人氣女歌手泰勒絲。(路透)

美國人氣女歌手泰勒絲 (Taylor Swift)19日晚間返回巴西里約熱內盧舞台獻唱,為日前因高溫 不幸猝逝的23歲女歌迷而熱淚盈眶,並在第二首曲目演唱哀婉動人的「Bigger Than the Whole Sky」。

每日郵報(Daily Mail)報導,泰勒斯登台感謝粉絲們不畏破紀錄高溫、大雨前來觀看她表演,顯得激動不已,她對歌迷們表示,「我好愛你們,你們不曉得我今晚看到各位的臉龐,有多高興」。

泰勒絲第二首歌便唱起詞曲哀婉的「Bigger Than the Whole Sky」,向17日死於極端高溫的23歲粉絲安娜‧班尼維德茲(Ana Clara Benevides)致哀。

影片來源:YouTube

有用戶名稱@tswift_22的粉絲把泰勒絲這曲表演上傳抖音 (TikTok),歌迷們表示,感覺起來泰勒絲是為往生的女孩演唱的,「我都要哭了」。

另位用戶說,泰勒斯用鋼琴表演時「掏心掏肺」,可以感覺到她那麼做,都是為了安娜。

其他人指出,泰勒斯邊唱邊哭,可以聽出泰勒絲為哀悼粉絲之死,毫不修飾的感情。