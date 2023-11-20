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泰勒絲重返巴西演唱會舞台 聲淚俱下悼熱死的歌迷

編譯潘勛／綜合20日電
人氣女歌手泰勒絲。（路透）
人氣女歌手泰勒絲。（路透）

美國人氣女歌手泰勒絲(Taylor Swift)19日晚間返回巴西里約熱內盧舞台獻唱，為日前因高溫不幸猝逝的23歲女歌迷而熱淚盈眶，並在第二首曲目演唱哀婉動人的「Bigger Than the Whole Sky」。

每日郵報(Daily Mail)報導，泰勒斯登台感謝粉絲們不畏破紀錄高溫、大雨前來觀看她表演，顯得激動不已，她對歌迷們表示，「我好愛你們，你們不曉得我今晚看到各位的臉龐，有多高興」。

泰勒絲第二首歌便唱起詞曲哀婉的「Bigger Than the Whole Sky」，向17日死於極端高溫的23歲粉絲安娜‧班尼維德茲(Ana Clara Benevides)致哀。

影片來源：YouTube

有用戶名稱@tswift_22的粉絲把泰勒絲這曲表演上傳抖音(TikTok)，歌迷們表示，感覺起來泰勒絲是為往生的女孩演唱的，「我都要哭了」。

另位用戶說，泰勒斯用鋼琴表演時「掏心掏肺」，可以感覺到她那麼做，都是為了安娜。

其他人指出，泰勒斯邊唱邊哭，可以聽出泰勒絲為哀悼粉絲之死，毫不修飾的感情。

泰勒絲 高溫 抖音

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