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扮「洛基」14年 希德斯頓自曝想穿越古希臘

記者陳建嘉／綜合報導
湯姆希德斯頓(中)與關繼威(右一)、歐文威爾森(左二)攜手解決多元宇宙的危機。（圖：迪士尼提供）
湯姆希德斯頓(中)與關繼威(右一)、歐文威爾森(左二)攜手解決多元宇宙的危機。（圖：迪士尼提供）

英國男神湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）以「洛基」一角紅遍全球，主演影集「洛基」（Loki）第二季才剛落幕，締造漫威影集評價、收看數新高紀錄，湯姆接受本報系聯合報專訪，感性提到自己扮演「洛基」已有14年，就像是跟這個角色一起成長，聽聞被粉絲稱「最帥男神」，讓他害羞微笑道謝，「我真的受寵若驚，謝謝你們的體貼」。

回顧過往14年，湯姆仍直呼不可思議，原本早就以為自己的角色已被賜死，沒想到因為「洛基」的人氣太高，漫威仍透過劇情安排找他再度回歸，「我一開始演他的時候，就覺得他擁有破碎的靈魂，讓我很想好好療癒他，陪他找到歸屬感」，湯姆認為「洛基」系列影集便是這個角色獲得救贖的機會，原本設定為反派，但因為遇到一群患難與共的夥伴，才決定找到自己的「光榮使命」，進而拯救整個宇宙，「我只能說我非常喜歡這一季的劇本」。

至於未來是否還會回歸？湯姆先前曾暗示他在漫威的旅程已結束，這次受訪時卻語帶保留，「洛基曾做過許多錯事，這次讓他獲得深刻的反省，這就是目前為止的總結，至於之後還會不會有其他故事，我真的還不知道」。

而洛基這一季意外得到「時間溜脫」的能力，可以自由穿越不同時間線，被問如果擁有這項能力，最想要到哪個年代？湯姆立刻回答自己對於哲學、政治以及社會學都很有興趣，所以最想要去2000多年前的古希臘，「我非常想去那個年代，去與那些思想家討論民主、存在主義，但前提是我回得來，我依舊想念倫敦的咖啡，還有很多美好的事物」。

「洛基」紅遍全球，已經成為湯姆希德斯頓的代表角色，他也主動向所有一直喜愛「洛基」的角色告白，「我非常感謝你們，願意與洛基產生共鳴，願意支持我扮演這個角色，我只想代表洛基，致上最高的謝意，我愛你們」。

湯姆希德斯頓聽聞被台灣粉絲稱「最帥男神」，害羞直呼感謝。（圖：迪士尼提供）
湯姆希德斯頓聽聞被台灣粉絲稱「最帥男神」，害羞直呼感謝。（圖：迪士尼提供）

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