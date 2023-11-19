看泰勒絲演唱會猝逝 巴西女歌迷父要求調查是誰的錯

歌手泰勒絲。（路透）

泰勒絲 （Taylor Swift）在巴西 里約熱內盧（Rio de Janeiro）的演唱會，驚傳有23歲年輕女歌迷在還沒開始前就因難擋酷熱而昏倒送醫，抵達醫院後不久即回天乏術。泰勒絲雖然立刻手寫字條表示傷心欲絕難以言喻，惋惜這名叫安娜克萊拉（Ana Clara Benevides）的女孩既漂亮又年輕，之後又馬上宣布原定的當地演出暫停，等到天氣轉好、不會讓觀眾和演出人員有危險後再進行，卻沒有辦法彌補安娜克萊拉家人心中的傷痛。安娜克萊拉的父親溫尼馬查多（Weiny Machado）在接受訪問時難過說道：「我失去了唯一的女兒，一個快樂又聰明的女孩，實在沒辦法用言語表達我的痛苦。」

快要完成大學學業的安娜克萊拉存錢看偶像的演唱會，卻意外告別人世。（取材自Instagram）

溫尼馬查多不解，為什麼女兒開開心心要去欣賞偶像的演唱會，卻成了一具遺體，直嚷著：「我希望他們開始調查，到底是不是觀眾不准帶水入場，中間有沒有任何疏失，我知道藝人中途有把水發給歌迷，以這麼大的活動來說，弄到這樣簡直太荒謬。我知道沒有任何方法能讓我的女兒回來，但我希望如果被證明中間有疏失，有人可以因此被懲處，才不會再有同樣的情況發生在任何人身上。」

歌手泰勒絲原定18日在巴西里約熱內盧的演唱會外，許多攤販在販售瓶裝水。（美聯社）

媒體報導，去聽演唱會的群眾表示舉行演唱會的體育場嚴禁觀眾帶水入內，就算場內體感溫度已經到驚人的攝氏60度，一堆人熱到昏倒，就連泰勒絲本身也在觀眾拍的影片中呈現幾度喘不過氣，唱一唱需要暫停，實在是熱到快要窒息。如此惡劣的情況下，還不讓人有水能消暑，確實會對生命帶來危險，有關單位也宣告以後有類似或是更大型活動，會提供免費水給大家。