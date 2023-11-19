莎朗史東慧眼相中 拉F咖李奧納多熬出頭

莎朗史東（前中）和羅素克洛（前右）、李奧納多狄卡皮歐（後左）與金哈克曼合演「致命的快感」。（取材自IMDb）

大明星都是從小演員做起，今日在電影界可以呼風喚雨的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），也曾是影片公司根本不想用的F咖，如果不是當家女主角力挺到底、堅持讓他在片中軋一角，他還不知道得再熬多久才能出頭。

李奧納多狄卡皮歐對於事業上的貴人始終充滿感恩。（路透資料照片） 莎朗史東當紅時曾經慧眼相中未來將大紅的潛力之星。（路透資料照片）

這位李奧納多狄卡皮歐生命與事業上的貴人，就是昔日的性感女王莎朗史東（Sharon Stone），莎朗在演藝圈行情正旺時，自己身兼製片拍攝了一部罕見以女性為主角的西部片「致命的快感」」(The Quick and The Dead)，裡面她大都穿著厚重的牛仔裝、很少露出身材，試圖扭轉外界的既定印象。片中她要對付金哈克曼(Gene Hackman)扮演的大仇人，身旁其他的男性還包括神秘的牧師羅素克洛(Russell Crowe)，和金哈克曼的叛逆兒子李奧納多狄卡皮歐。當年的羅素克洛與李奧納多狄卡皮歐都還不是好萊塢的大牌，前者剛從澳洲 要到美國發展，後者雖然以「戀戀情深」」(What's Eating Gilbert Grape)入圍 過奧斯卡 最佳男配角，卻不算家喻戶曉，電影公司一點都不想用他們兩個。

就在此時，莎朗史東堅持要找羅素克洛與李奧納多狄卡皮歐，甚至不惜自掏腰包來付李奧納多的片酬，表示他們就是她想要合作的對象，並不想找別人。因而李奧納多到現在都還為此很感激莎朗，坦言：「我謝過她很多次，我都忘了我有沒有送過她一個實際的、感謝她的禮物，但在我心中，再怎麼感謝她都是不夠的。」

對於莎朗當年的提攜，李奧納多只有讚歎：「這真的很了不起，她已經是電影圈這麼大的冠軍，還願意給其他演員機會，我真的非常感恩。」雖然「致命的快感」上映後票房不突出，李奧納多仍永遠記住莎朗史東當初的恩情。