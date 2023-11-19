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全身被輾斷30根骨頭 鷹眼復健10個月後已能跑跳

娛樂新聞組／綜合報導
傑瑞米雷納年初被鏟雪車輾過，全身有30幾根骨頭斷裂。(取材自Instagram)
傑瑞米雷納年初被鏟雪車輾過，全身有30幾根骨頭斷裂。(取材自Instagram)

好萊塢演員「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）2023年元旦當天，在自家附近遭重達6.5公頓鏟雪車直接輾過，造成大量出血，全身斷裂的骨頭超過30根，一度傳出可能需要2年時間復健才能康復，但在他日前曬出的近況，竟已能靠著自己的力量跑跳，恢復能力令網友都相當震驚。

傑瑞米雷納日前在個人經營的IG帳號上傳一段52秒的生活紀錄影片，從影片中看到，身穿灰色套裝的他，身邊沒有任何人攙扶，也沒有枴杖輔助，他先嘗試在斜坡上左右跳步，等跳到坡道的底端之後，喘了口氣，又回頭抬腿跑上坡。雖然跑的時候仍有點不靈活，但一點都不像剛受過重傷的人。

傑瑞米雷納發文寫道：「今天是我復健滿10個月的日子…這是我首次嘗試這樣的活動（特別是在陡峭的地形上），我流下了喜悅、希望和感激的淚水，因為有你們和我的家人、朋友的支持。我持續努力有很多原因，但你們就是我的動力。」展現出積極想要康復的態度。

影片曝光後，馬上吸引96萬名粉絲關注，眾人為他極佳的復原情形感到驚喜不已，留言表示：「你真的是個奇蹟，充滿了戰士精神」、「你做的太棒了！」、「你真的是超人」、「永不放棄，太神奇了」、「在最艱難的時刻也不放棄，給我們最好的榜樣。」

傑瑞米雷納在傷後相隔10個月，已能行動自如。（翻攝自Instagram）
傑瑞米雷納在傷後相隔10個月，已能行動自如。（翻攝自Instagram）

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