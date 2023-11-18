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裘莉養女切割小布 學媽媽拿掉父姓

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特（左二）昔日還能帶著孩子們跟母親一起出席活動，現在孩子們都與他疏遠。（路透資料照片）
布萊德彼特（左二）昔日還能帶著孩子們跟母親一起出席活動，現在孩子們都與他疏遠。（路透資料照片）

布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）之間的恩怨不因為已經離婚而結束，就在「時人」報導布萊德彼特因為和小女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）戀情甜蜜、心情非常好的近況之後，裘莉立刻再出手，公開黑人養女莎哈拉在大學進姐妺會時的自我介紹短片，只聽到莎哈拉自稱是「莎哈拉瑪麗裘莉」，已將過去的姓「裘莉—彼特」中的「彼特」拿掉。

如此明顯的宣告和過去的養父切割，莎哈拉擺明在布裘之間選擇與裘莉站在一起，過去布萊德彼特對她也曾像親生女兒一樣嬌寵，可是歐美媒體報導，在布裘婚變之後，裘莉打死不願意和布萊德彼特取得孩子們的共同監護權，獨自控制所有小孩，洗腦他們，哪怕一度曾在雜誌上透露不讓養子麥杜斯改姓、將「彼特」拿掉，但時日一久，也不再演戲，莎哈拉要拋掉「彼特」，她並沒有不允許。

安琪莉娜裘莉心中對前夫的怨恨沒辦法消除，永不放棄報復。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉心中對前夫的怨恨沒辦法消除，永不放棄報復。（路透資料照片）

事實上，莎哈拉改姓完全是裘莉自己都玩過的老招，她是奧斯卡影帝強沃特（Jon Voight）的女兒，原名其實是安琪莉娜裘莉沃特，可是她認為父親外遇、毀掉婚姻，覺得母親是受害者，因此就將父姓去掉，此後就改名為安琪莉娜裘莉，諷刺的是，她的養女也跟她一樣，把父姓主動抹掉，似乎覺得這樣就可以把過去的關係一筆勾銷。

對於裘莉永不放棄報復，布萊德彼特已經懶得再理會，雖然他還期待有朝一日能跟小孩們修補關係，但彼此之間永遠會夾著一個裘莉，裘莉的怨念如果一輩子不能消，他和這些曾經真心寵愛的孩子們就只能繼續形同陌路。

莎哈拉（中）在大學的姐妹會活動中自我介紹時，已經去掉父姓。（取材自Instagr...
莎哈拉（中）在大學的姐妹會活動中自我介紹時，已經去掉父姓。（取材自Instagram）

裘莉 布萊德彼特 奧斯卡

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