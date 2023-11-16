「史努比」回歸 相隔9年再推電影版 展開大城市冒險

Apple TV+ 全新「史努比」動畫電影，史努比與好朋友們將闖入大城市展開冒險。（圖：Apple TV+提供）

Apple TV+攜手加拿大的野腦動畫工作室（WildBrain Studios）和花生漫畫公司（The Peanuts Worldwide），將於2024年製作最受歡迎的「史努比」（The Snoopy Movie）全新CG動畫電影，故事描述史努比和查理布朗將面臨史上最大挑戰，與好朋友們闖入大城市展開多采多姿的史詩冒險，在旅途中將遇見充滿驚喜的新朋友，並學習到友誼的真諦。

「史努比」改編自深受廣大粉絲喜愛的花生漫畫系列，上一次推出動畫電影已是2015年由已關閉的藍天工作室（Blue Sky Studios）製作的3D動畫電影，全球票房2.46億美元，並入圍第73屆金球獎 最佳動畫，以及有「動畫奧斯卡」之稱的安妮獎。

Apple TV+的全新「史努比」動畫電影也再度由2015年版「史努比」導演史帝夫馬蒂諾（Steve Martino）執導，劇本則由「小腳怪」編劇凱瑞寇派崔克（Karey Kirkpatrick）與「史努比」原著作家查爾茲舒茲（Charles M. Schulz）的兒子克萊格舒茲（Craig Schulz）、孫子布萊恩舒茲（Bryan Schulz）和創作夥伴寇尼里斯烏里阿諾（Cornelius Uliano）共同撰寫。

克萊格舒茲表示：「能夠與我的兒子布萊恩以及他的創作夥伴尼爾，一同以我的原創故事延續我父親的遺產，是非常特別的。」他同時也提到很興奮能與 Apple TV+、野腦動畫工作室合作，並與才華洋溢的製片人邦妮阿諾德（Bonnie Arnold）和導演史蒂夫馬蒂諾一起為觀眾帶來全新花生冒險，「多年來花生漫畫迷一直期待著全新電影，而這部電影將為我們世界各地的百萬粉絲們帶來歡樂！」

同時，Apple TV+也是風靡全球的花生漫畫原創角色系列和特別節目的最大平台，並擁有最豐富的節目、節慶特輯和電影，熱愛史努比的粉絲可於Apple TV+收看「史努比歡樂秀」（The Snoopy Show）、「史努比：登上太空 探索生命」（Snoopy in Space）、「做自己很棒：瑪茜」（Snoopy Presents: One-of-a-Kind Marcie）等多部作品，並期待全新「史努比」電影登上 Apple TV+。