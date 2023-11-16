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觀影說劇／戰爭3巨頭再合作 「空戰群英」撼人心

娛樂新聞組╱綜合報導
影集「空戰群英」眾星雲集，以電影「貓王艾維斯」入圍奧斯卡影帝的奧斯汀巴特勒在劇中飾演空軍。(取材自Apple TV+ )
影集「空戰群英」眾星雲集，以電影「貓王艾維斯」入圍奧斯卡影帝的奧斯汀巴特勒在劇中飾演空軍。(取材自Apple TV+ )

繼「諾曼第大空降」(Band of Brothers)、「太平洋戰爭」(The Pacific)後，「戰爭三巨頭」導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）及金獎製作人蓋瑞高茨曼（Gary Goetzman）原班人馬回歸，將斥資重金打造戰爭影集第三部曲「空戰群英」（Masters of the Air）。

「空戰群英」改編自紐約時報暢銷書作家、戰史學家米勒（Donald L. Miller）的同名小說，講述第二次世界大戰期間，外號「血腥一百」的美國空軍第100轟炸機大隊，在2萬5000英尺高空的極度寒冷和缺氧環境下，對敵軍德國納粹進行危險的轟炸與戰鬥。

劇中描繪這群年輕人，從少尉到上校都懷抱著共同目標，要將戰火燒到希特勒眼前，摧毀希特勒的第三帝國。面對這場形同自殺的轟炸任務，全隊仍不畏懼前行，將歷經艱辛恐怖的過程，付出沉重的心理和情感代價。

全劇除了黃金組合「戰爭三巨頭」史蒂芬史匹柏、湯姆漢克及蓋瑞高茨共同擔任監製外，劇本也由「諾曼第大空降」編劇約翰奧羅夫（John Orloff）操刀。

「空戰群英」日前釋出首支預告，不乏各種空中混戰壯烈場景，視覺聲光特效撼人心。劇組透露，他們將場景拉到英國東南部的田園農村，和德國戰俘營等各種惡劣環境進行拍攝，以電影級方式還原歷史上極為重要的關鍵時刻。

而眾星雲集卡司陣容也同步曝光，包含以「貓王艾維斯」入圍奧斯卡影帝的奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、「怪獸與鄧不利多的秘密」的卡倫透納（Callum Turner）、「俄羅斯方塊：版權之戰」安東尼波以爾（Anthony Boyle），以「伊尼舍林的女妖」入圍奧斯卡最佳男配角的貝瑞柯根（Barry Keoghan）及裘德洛之子瑞佛蒂洛（Rafferty Law）等人皆參與演出。

奧斯卡 入圍 德國

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