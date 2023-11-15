我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

布萊德彼特離婚後首認愛 戀小26歲新歡：她是我女友

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特的戀情仍然甜蜜，心情變得好很多。（路透資料照片）
布萊德彼特的戀情仍然甜蜜，心情變得好很多。（路透資料照片）

59歲的布萊德彼特（Brad Pitt）2019年和安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）離婚後，去年爆出與小自己26歲的珠寶設計師伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon )約會；據悉，兩人交往一年多，布萊德彼特近日對外大方介紹對方是他的「女友」。

布萊德彼特過去幾年深陷在婚變風暴中，心情也受到影響，裘莉的態度愈來愈激烈，甚至不惜再三使毒招要讓他身敗名裂或是將他苦心經營的心血賤價售出，對他都是打擊，傷害最重的則是他和孩子們能相處的機會被刻意阻攔，彼此也更加疏遠，這些他都得承受下來。

好在他認識了小自己20多歲的珠寶設計師伊妮絲迪拉蒙，她的知性令他非常滿意，相處下來也發現性格很合，因而被八卦刊物稱已經訂婚或是同居，不過兩人是曾經出現在同場公開活動中，卻從來沒有承認是男女朋友。

據「時人」報導，布萊德彼特與伊妮絲迪拉蒙近日一起出席洛杉磯郡立美術館的活動，雖然是一同現身，卻沒有拍合照，但布萊德彼特人前人後就介紹伊妮絲迪拉蒙是他的「女朋友」，算是認了彼此的關係，心情看來也相當好。友人對「時人」透露，多虧了這段甜蜜的戀情，布萊德彼特目前處在非常好的狀態，與伊妮絲之間還在熱戀期，這算是他在和裘莉的離婚風波後第一段很認真的感情，伊妮絲讓他非常開心。

以往布裘也曾經甜蜜，甚至也一起出席洛杉磯郡立美術館的活動，但現在鬧得勢同水火，就算都生了小孩，仍然撕破臉分開。布萊德彼特經過與裘莉的這一段，應該會對經營感情更有心得，各方也都期待看到他和伊妮絲能夠走向美好的結果。

伊妮絲迪拉蒙終於獲得布萊德彼特承認是女友。(取材自Instagram)
伊妮絲迪拉蒙終於獲得布萊德彼特承認是女友。(取材自Instagram)

布萊德彼特 裘莉 洛杉磯

上一則

捲「豬揚戀」神隱3年 愷樂傳祕婚上海醫師又離婚

下一則

46歲黃曉明慶生 兒子小海綿甜送糖

延伸閱讀

布萊德彼特約會1年認愛了 逢人介紹珠寶設計師：她是我女友

布萊德彼特約會1年認愛了 逢人介紹珠寶設計師：她是我女友
裘莉聲援加薩 影帝老爸要求修正說法

裘莉聲援加薩 影帝老爸要求修正說法
離婚恩怨何時休？裘莉誓言不放棄毀滅小布

離婚恩怨何時休？裘莉誓言不放棄毀滅小布
布萊德彼特要小心 「黑魔女」裘莉誓死不放棄報復他？

布萊德彼特要小心 「黑魔女」裘莉誓死不放棄報復他？

熱門新聞

小勞勃道尼的「鋼鐵人」已從漫威退場。（圖：迪士尼提供）

鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應

2023-11-08 21:57
許凱、景甜在新劇中相愛相殺，上演一場虐戀。(取材自微博)

古裝新劇「樂遊原」有多虐？許凱：連續大哭一個星期…

2023-11-07 08:00
孫儷（右）曬與陶昕然（左）合照秀好姊妹情。（取材自微博）

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

2023-11-11 08:00
楊紫瓊成為法國知名品牌全球大使，卻引發爭議。（取材自Instagram）

金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

2023-11-10 20:57
吳磊近幾年人氣高漲。(取材自微博)

又來「旺夫」了…楊紫二搭李現破局？ 吳磊爆搶到「國色芳華」男一

2023-11-07 07:00
梁朝偉演出陳奕迅「社交恐懼癌」MV。圖／環球音樂提供

梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因

2023-11-12 09:17

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機